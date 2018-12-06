Российский боец Хабиб Нурмагомедов посоветовал своим коллегам-женщинам быть бойцами «внутри своего дома». Об этом сообщает «Чемпионат».
Такое заявление Нурмагомедов сделал на встрече с журналистами и болельщиками в Саудовской Аравии, когда его попросили дать совет начинающим женщинам-бойцам.
Также он посоветовал своим коллегам женского пола «сильнее бить» мужей и «всегда добивать» их.
Видео с пресс-конференции опубликовано в твиттере фанатов Нурмагомедова.
На записи слышно, как зал встречает криками и овациями его совет женщинам.
«Хабиб только что спровоцировал всех феминисток планеты», — отметили его поклонники.
Некоторые пользователи поддержали Нурмагомедова, других его слова возмутили.
«Он спровоцировал каждого, кто не является половой тряпкой», — отметил @Quagslime.