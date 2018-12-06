Нурмагомедов посоветовал женщинам-бойцам драться дома

Российский боец Хабиб Нурмагомедов посоветовал своим коллегам-женщинам быть бойцами «внутри своего дома». Об этом сообщает «Чемпионат».

Такое заявление Нурмагомедов сделал на встрече с журналистами и болельщиками в Саудовской Аравии, когда его попросили дать совет начинающим женщинам-бойцам.

Также он посоветовал своим коллегам женского пола «сильнее бить» мужей и «всегда добивать» их.

Видео с пресс-конференции опубликовано в твиттере фанатов Нурмагомедова.

На записи слышно, как зал встречает криками и овациями его совет женщинам.

«Хабиб только что спровоцировал всех феминисток планеты», — отметили его поклонники.

Некоторые пользователи поддержали Нурмагомедова, других его слова возмутили.