Хабиб Нурмагомедов может покинуть американскую лигу UFC

Ведущий российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов , являющийся чемпионом американской лиги UFC в легком весе после победы над ирландцем Конором Макгрегором , может сменить свою клубную принадлежность. Об этом сказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов-старший отметил, что после победы над Макгрегором у его сына множество предложений. "При этом у Хабиба остался один бой по контракту с UFC. Но хочу добавить, что у нас есть много разных предложений. Конечно, после окончания контракта UFC предложит новый — на три-четыре или даже пять боев Хабиба", — сказал отец спортсмена.

Однако, он отметил, что условия изменились и, прежде всего, финансовые: