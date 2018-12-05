Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабиб Нурмагомедов может покинуть американскую лигу UFC 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: sportbox.ru
Ведущий российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом американской лиги UFC в легком весе после победы над ирландцем Конором Макгрегором, может сменить свою клубную принадлежность. Об этом сказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов-старший отметил, что после победы над Макгрегором у его сына множество предложений. "При этом у Хабиба остался один бой по контракту с UFC. Но хочу добавить, что у нас есть много разных предложений. Конечно, после окончания контракта UFC предложит новый — на три-четыре или даже пять боев Хабиба", — сказал отец спортсмена.
Однако, он отметил, что условия изменились и, прежде всего, финансовые:
"Есть раньше у нас было "8+8" в тысячах долларов, то теперь "8+8" в миллионах, — цитирует Абдулманапа Спортбокс.Ru. — Если нам такое предложение отклонят, то мы рассмотрим предложения других организаций".
Вести.Ru: последние новости
Конор Макрегор лишился на полгода водительских прав за быструю езду Нурмагомедов не будет награжден званием ЗМС В России создали объединенную лигу ММА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бобровского заменили в матче НХЛ из-за 8 голов
«Нас серьезно подкосили травмы»1
Отец Хабиба выполнил просьбу Путина
Названа причина смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»42
Названы спортсмены года в России3
Видео
03:01
Ещё одна российская фигуристка перешла к Орсеру
Фигурное катание
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
02:13
Игрок «Локомотива» заявил об угрозах
Футбол
00:30
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Гандбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение