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Ортега намерен драться с Нурмагомедовым
РИА Новости
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ещё 6
4 часа назад
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РИА Новости
Комментарии
Американский боец ММА Брайан Ортега рассказал высказал желание стать соперником
Хабиба Нурмагомедова
.
10 декабря Атлетическая комиссия штата Невада вынесет вердикт по делу о беспорядках после боя Хабиба Нурмагомедова и
Конора Макгрегора
.
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