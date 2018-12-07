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Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении карьеры 

Газета.Ru + ещё 1
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении карьеры, передает "Советский спорт".
Спортсмен сообщил, что он хочет завершить карьеру в легком весе.
"Невероятно тяжело сделать вес в 66 кг. Даже когда я делаю 70 килограммов, я почти умираю. В данный момент мой вес составляет 83 килограмма. Если я сделаю вес 77 кг, то когда выйду в клетку, то буду весить 82 килограмма.
Но Вудли или Камару Усман — бойцы топового уровня, которые обычно весят 91-92 кг. Они сбрасывают до 77, но когда выходят в октагон, их вес доходит до 88-89 килограммов. Если я выйду против них, разница будет в 7-8 кг. Это очень существенно. Поэтому мой дивизион — 70 кг, и я хочу закончить карьеру в нем", — ответил Нурмагомедов на вопрос зрителей форума Misk Talk в Саудовской Аравии.
Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о пресс-конференции.
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