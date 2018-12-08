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Фанат «Спартака»: рейс в Махачкалу задержали из-за опоздания чемпиона ОИ 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Один из авиарейсов, направляющихся из Москвы в Махачкалу, задержали из-за опоздания на посадку российского борца вольного стиля Бахтияра Ахмедова, сообщил один из болельщиков московского "Спартака" в соцсетях.
"Все чемпионы на борту и спустя 45 минут мы идем на взлет", — позже добавил автор.
Российскому борцу вольного стиля Бахтияру Ахмедову 2 декабря вручили золотую медаль Олимпийских игр-2008. Медаль досталась Ахмедову, выступившему в Пекине в весовой категории до 120 кг, по итогам перераспределения олимпийских наград Игр-2008.
Объединенный мир борьбы весной 2017 года объявил Ахмедова победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории до 120 кг вместо дисквалифицированного Артура Таймазова из Узбекистана.
Матч 17-го тура чемпионата России по футболу между "Анжи" и "Спартаком" состоится 8 декабря в Каспийске (Дагестан) и начнется в 20:00 мск.
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