Фанат «Спартака»: рейс в Махачкалу задержали из-за опоздания чемпиона ОИ

Один из авиарейсов, направляющихся из Москвы в Махачкалу, задержали из-за опоздания на посадку российского борца вольного стиля Бахтияра Ахмедова , сообщил один из болельщиков московского "Спартака" в соцсетях.

"Все чемпионы на борту и спустя 45 минут мы идем на взлет", — позже добавил автор.

Российскому борцу вольного стиля Бахтияру Ахмедову 2 декабря вручили золотую медаль Олимпийских игр-2008. Медаль досталась Ахмедову, выступившему в Пекине в весовой категории до 120 кг, по итогам перераспределения олимпийских наград Игр-2008.

Объединенный мир борьбы весной 2017 года объявил Ахмедова победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории до 120 кг вместо дисквалифицированного Артура Таймазова из Узбекистана.

Матч 17-го тура чемпионата России по футболу между "Анжи" и "Спартаком" состоится 8 декабря в Каспийске (Дагестан) и начнется в 20:00 мск.