Стали известны планы Нурмагомедова при дисквалификации

Если Атлетическая комиссия отстранит российского бойца Хабиба Нурмагомедова от участия в турнирах UFC, он продолжит тренироваться и путешествовать по миру, заявил ТАСС отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

«Если будет дисквалификация на 9 месяцев, тогда утром зарядка и тренировка. Тренируемся по 3,5 часа, но не больше. Еще будем ездить по всему миру", — поделился планами Абдулманап Нурмагомедов.

По его словам, сына пригласили встретиться президенты шести стран. Скорее всего Нурмагомедовы отправятся поочередно в Малайзию, Индонезию, Азербайджан, Туркмению и Киргизию. Однако дальние поездки не должны повлиять на форму бойца, уверяет тренер, чтобы в любой момент быть готовым выйти на поединок.

«Мы должны быть готовы идти в тренировочный лагерь на 100 дней и выступить против любого соперника, кого бы не предложили. Но выбирать, конечно, будем мы. Точно гарантируем, что отклоним варианты, которые нас не устроят», — резюмировал наставник чемпиона.