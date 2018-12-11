Если Атлетическая комиссия отстранит российского бойца Хабиба Нурмагомедова от участия в турнирах UFC, он продолжит тренироваться и путешествовать по миру, заявил ТАСС отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.
«Если будет дисквалификация на 9 месяцев, тогда утром зарядка и тренировка. Тренируемся по 3,5 часа, но не больше. Еще будем ездить по всему миру", — поделился планами Абдулманап Нурмагомедов.
По его словам, сына пригласили встретиться президенты шести стран. Скорее всего Нурмагомедовы отправятся поочередно в Малайзию, Индонезию, Азербайджан, Туркмению и Киргизию. Однако дальние поездки не должны повлиять на форму бойца, уверяет тренер, чтобы в любой момент быть готовым выйти на поединок.
«Мы должны быть готовы идти в тренировочный лагерь на 100 дней и выступить против любого соперника, кого бы не предложили. Но выбирать, конечно, будем мы. Точно гарантируем, что отклоним варианты, которые нас не устроят», — резюмировал наставник чемпиона.
Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада отложила рассмотрение обстоятельств драки на турнире UFC 223, в главном бою которого Хабиб Нурмагомедов отстоял пояс чемпиона лёгкой весовой категории против ирландца Конора Макгрегора. После того как соперник сдался, дагестанец выпрыгнул за пределы октагона и устроил потасовку с секундантами оппонента.