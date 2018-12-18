Диллон Дэнис, друг и тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгергора, вступил в перепалку с российским чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт".
После победы Эла Яквинты на турнире UFC on Fox 31 Нурмагомедов в твиттере обратился к Кевину Ли, призвав того оставаться скромным, чем не оставил равнодушным Дэниса.
"Оставайся скромным. Скромность — это ключ к успеху", — написал Хабиб после турнира, обращаясь к Кевину.
"Закрой свой рот, всем плевать", — ответил Нурмагомедову Дэнис.
Впоследствии к перепалке присоединился менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов дал наставление желающему подраться с ним бойцу.