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Друг Макгрегора нахамил Хабибу Нурмагомедову 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Диллон Дэнис, друг и тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгергора, вступил в перепалку с российским чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт".
После победы Эла Яквинты на турнире UFC on Fox 31 Нурмагомедов в твиттере обратился к Кевину Ли, призвав того оставаться скромным, чем не оставил равнодушным Дэниса.
"Оставайся скромным. Скромность — это ключ к успеху", — написал Хабиб после турнира, обращаясь к Кевину.
"Закрой свой рот, всем плевать", — ответил Нурмагомедову Дэнис.
Впоследствии к перепалке присоединился менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов дал наставление желающему подраться с ним бойцу.
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