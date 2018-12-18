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Президент Bellator нашел слабое место UFC 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Bellator Скотт Кокер высказался о возможном расформировании карда турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 233, передает "Советский спорт".
Изначально планировалось, что UFC 233 пройдет 26 января — в один день с Bellator 214, который возглавит поединок Федора Емельяненко и Райана Бэйдера. Однако, вероятнее всего, турнир UFC будет перенесен на другую дату.
"Послушайте, у каждого свой бизнес. Мы проводим турнир в этот день последние три года. Все знали, что проведем еще. У них ничего не вышло, потому что, я думаю… у них проблемы с ростером.
Кто будет драться в главном бою их турнира? Кого они собираются выставить в конкуренцию турниру с боем Емельяненко и Бэйдера на бесплатном телевидении, в то время как они будут транслироваться по системе PPV? И знаете что? Мне кажется, у них просто закончились патроны", — цитирует Кокера BJPenn.
Ранее сообщалось, что в Bellator нашелся претендент на бой с Хабибом Нурмагомедовым.
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