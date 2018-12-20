В Чечне нашли двойника Нурмагомедова

По словам авторов статьи, о своей схожести со знаменитым спортсменом Азиз узнал, когда сделал себе новую причёску. Молодой человек стал практически копией Хабиба. Азиз пошёл дальше — оформил бороду в стиле именитого дагестанца, а также занялся ММА.

По информации «КП», в том, что Хабиб и Азиз удивительно похожи нет ничего необычного, поскольку 18-летний студент родом из того же дагестанского села, что и Нурмагомедов, и приходится звезде дальним родственником.