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В Чечне нашли двойника Нурмагомедова 

Рамблер + ещё 4 10 часов назад
Фото: @nuriew_aziz_official
СМИ нашли молодого человека чрезвычайно похожего на бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Азизу Нуриеву 18 лет, он живёт в Чечне и мечтает встретиться со своим кумиром, сообщает «Комсомольская правда».
По словам авторов статьи, о своей схожести со знаменитым спортсменом Азиз узнал, когда сделал себе новую причёску. Молодой человек стал практически копией Хабиба. Азиз пошёл дальше — оформил бороду в стиле именитого дагестанца, а также занялся ММА.
По информации «КП», в том, что Хабиб и Азиз удивительно похожи нет ничего необычного, поскольку 18-летний студент родом из того же дагестанского села, что и Нурмагомедов, и приходится звезде дальним родственником.
В своём Instagram Нуриев заявляет, что его мечта — встретиться с чемпионом UFC. «КП» уточняет, что молодой человек, после того как подписчики признали его «двойником Хабиба», удалил все старые фотографии и оставил только свежие снимки в новом имидже.
Комментарии
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Комсомольская правда
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