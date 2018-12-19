Нурмагомедов уйдет из UFC

Нурмагомедов может уйти из UFC через 3-4 боя

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова , рассказал о планах сына завершить карьеру через три-четыре боя.

«Хабибу 3-4 боя осталось. Думаю, достаточно. Как сложится, один Всевышний знает, но планы таковы», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью изданию Sport24.ru.

По его словам, согласно действующему контракту с UFC Хабибу остался еще один бой. Также еще в течение четырех месяцев будет действовать его рекламный контракт с Reebok.