Нурмагомедов запросил $30 млн за реванш с Макгрегором

Тренер чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов в интервью журналисту издания Sport24 заявил, что Хабиб Нурмагомедов выйдет на незамедлительный реванш со звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором только, если его гонорар за бой составит 30 миллионов долларов.

«Нам предлагали 15 миллионов за реванш с Конором. Зачем? 30, ребята, 30», — заявил отец чемпиона.

Нурмагомедов отметил, что руководству UFC следует уважать других бойцов, претендующих на оспаривание титула. В списке главных претендентов на чемпионский бой стоят имена американцев Тони Фергюсона и Дастина Порье.

Кроме того, отец спортсмена не исключил, что его сын может провести бой с другим бойцом UFC Нейтом Диазом. Эту схватку Нурмагомедов считает также коммерчески выгодной, как и поединок с ирландцем.

«Это, как говорится, собрать зрителей, поиметь деньжат чуть-чуть, скажем, понабрать хайпа, как говорят, ещё больше этих подписчиков. Пожалуйста, и Диаза можно. Есть возможность, сейчас время выбора, » — резюмировал тренер.

На сегодняшний день и Нурмагомедов, и Макгрегор не имеют права проводить поединки на территории США. Оба были дисквалифицированы из-за потасовки на турнире UFC 229. Атлетическая комиссия штата Невада назначила разбирательство по факту беспорядков на 29 января.