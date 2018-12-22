На гонорар Макгрегора за бой с Хабибом нашёлся охотник

Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза намерен отсудить у ирландца Конора Макгрегора весь гонорар, полученный за бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Кьеза подал иск на Макгрегора после того, как получил травму (порез) из-за инцидента с нападением на автобус со стороны ирландца, сообщает ToFight. Боец уверен, что инцидент с нападением был спланирован. Также он отметил, что из-за этого ему не удалось выйти на замену соотечественнику Тони Фергюсону на титульный бой с Хабибом.

СМИ сообщали, что Макгрегор получил за поединок с Нурмагомедовым три миллиона долларов США.

Американец выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года. Он известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC и является победителем 15 сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Как писал News.ru, в характере Макгрегора нашёлся изъян.