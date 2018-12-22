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На гонорар Макгрегора за бой с Хабибом нашёлся охотник 

News.ru 52 минуты назад
Фото: twitter.com/ufcnews/Global Look Press
Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза намерен отсудить у ирландца Конора Макгрегора весь гонорар, полученный за бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Кьеза подал иск на Макгрегора после того, как получил травму (порез) из-за инцидента с нападением на автобус со стороны ирландца, сообщает ToFight. Боец уверен, что инцидент с нападением был спланирован. Также он отметил, что из-за этого ему не удалось выйти на замену соотечественнику Тони Фергюсону на титульный бой с Хабибом.
СМИ сообщали, что Макгрегор получил за поединок с Нурмагомедовым три миллиона долларов США.
Американец выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года. Он известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC и является победителем 15 сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.
Как писал News.ru, в характере Макгрегора нашёлся изъян.
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