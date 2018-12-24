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Турнир UFC перенесли ради попавшегося на допинге бывшего чемпиона 

Lenta.ru + ещё 28 3 часа назад
Фото: Sean M. Haffey / Getty Images
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) будет перенесен из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, так как участник главного боя, американец Джон Джонс не может выступать в штате Невада из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает MMA Fighting.
В недавнем образце мочи Джонса были обнаружены следы туринабола. По этой причине Атлетическая комиссия штата Невада отказалась лицензировать бойца для участия в турнире UFC 232, где ему предстоит встреча со шведом Александром Густафссоном. Однако, вместо отмены поединка, UFC решил изменить место проведения турнира. UFC 232 пройдет 30 декабря в Лос-Анджелесе.
31-летний Джонс обязан предстать на заседании комиссии в январе, чтобы получить право выступать на территории штата Невада.
В 2018 году Джонс не выступал в смешанных единоборствах (MMA), так как отбывал дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. Его последний поединок в UFC против американца Дэниеля Кормье в 2017-м был признан несостоявшимся.
Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Завоевал титул в бою против бразильца Маурисиу Руа в 2011 году. В течение следующих четырех лет семь раз защитил пояс. Также проводил бой против Густафссона, который завершился победой американца единогласным решением судей. В активе Джонса 22 победы и всего одно поражение, которое он потерпел из-за использования в поединке запрещенных ударов. Американец возглавлял список лучших бойцов UFC без учета весовых категорий, но из-за неучастия в поединках уступил позицию Кормье.
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MMA , Прочее , Джон Джонс
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