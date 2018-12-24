«Любитель овец поставил под угрозу жизни невинных людей»

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон оскорбил российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова , назвав того «любителем овец» в прямом телеэфире.

30-летний американский боец смешанного стиля Колби Ковингтон оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова.

В телеэфире передачи «час ММА» Ковингтон отвечал на вопрос о том, все ли средства хороши для раскрутки боев в смешанных единоборствах и в качестве примера привел ситуацию после боя Нурмагомедова с Коннором Макгрегором.

«Может ли тактика конфликтов вне октагона стать плохой для спорта, для ММА? Да. Вспомните, что случилось на турнире UFC 229. Мы оказались в самой низкой точке как вид спорта, когда этот любитель овец Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и поставил под угрозу жизнь невинных людей. Но в наши дни все продается.

Когда я дерусь, люди приходят посмотреть бои, а не телешоу настоящих домохозяек округа Ориндж, как это делают другие бойцы. Нельзя зайти слишком далеко в вопросе продвижения поединка».

Напомним, что Нурмагомедов 6 октября 2018 года защитил свой чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив удушающим приемом (ущемление шеи) ирландца Коннора Макгрегора.

Хабиб весной получил чемпионский пояс, победив Эла Яквинту, из-за того, что Макгрегор долго не защищал принадлежащий ему титул.

Состоявшийся в итоге бой между россиянином и ирландцем сопровождался большим ажиотажем, не в последнюю очередь вызванным огромным количеством скандалов.

Хабиб на протяжении нескольких лет оскорблял Макгрегора в твиттере, постоянно называя ирландского бойца «петухом» и требуя того принять вызов.

Затем, как раз перед боем с Яквинтой, Нурмагомедов со своими друзьями-соратниками атаковал в отеле Нью-Йорка друга и партнера Макгрегора по тренировкам Артема Лобова , ранее называвшего дагестанского бойца трусом.

Лобов имел на том турнире бой в андеркарде, а потому находился в том же месте, где Нурмагомедов.

Макгрегору настолько не понравилась та история, что он уже на следующий день прилетел в Нью-Йорк и уже со своими ребятами, включая Лобова, устроил знаменитую историю с автобусом, где находились бойцы UFC, включая Хабиба.

Ирландец бесновался и требовал, чтобы Нурмагомедов вышел к нему, бросил металлическую решетку в стекло транспортного средства, что привело к повреждениям нескольких бойцов от осколков.

В итоге Лобов был снят UFC со своего боя, а ирландец получил штраф и часы исправительных работ от суда Нью-Йорка.

С тех пор конфликт только разгорался, и после того как бой с Нурмагомедовым был утвержден UFC, Макгрегор всячески атаковал российского спортсмена через СМИ и на различных мероприятиях промоушена по раскрутке боя, в том числе оскорбляя отца дагестанца Абдулманапа Нурмагомедова, являющегося тренером Хабиба.

Сам Нурмагомедов-младший никак не реагировал на выпады соперника, но, очевидно, был взбешен его поведением и провел бой с дополнительным остервенением.

После того как он вынудил Коннора сдаться в четвертом раунде, Хабиб сначала бросил капу в зрительный зал, а затем неожиданно перепрыгнул ограждение и бросился в толпу, где вступил в недолгое сражение с тренером своего оппонента по джиу-джитсу Диллоном Дэнисом, также являющимся профессиональным бойцом.

В то же время трое членов команды Хабиба, включая его двоюродного брата Абубакара, атаковали в октагоне отходившего после боя ирландца, который оказал неожиданно мощное для только что «задушенного» спортсмена сопротивление.

Эта история до сих пор является предметом разбирательства строго атлетической комиссии штата Невада (бой проходил в Лас-Вегасе), которая еще не вынесла окончательного вердикта по санкциям к Нурмагомедову и Макгрегору.

Что касается, Ковингтона, то 30-летний американец является ровесником Нурмагомедова и выступает в полусреднем весе, где являлся временным чемпионом после июньской победы над бразильцем Рафаэлем дос Аньосом единогласным решением судей.

На счету Ковингтона 15 профессиональных боев, в которых он одержал 14 побед (две нокаутом, пять болевым приемом) при одном поражении (сдачей).