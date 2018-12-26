Нурмагомедова задержали в аэропорту

Пограничники задержали Нурмагомедова в аэропорту

Sport24 сообщает, что в одном из российских аэропортов пограничники задержали чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и еще одного гражданина перед их вылетом в Турцию.

Причиной задержания стала «совокупность косвенных признаков причастности к ИГ (запрещенная в России террористическая группировка „Исламское государство“)».

Пограничники не узнали чемпиона и вызвали полицейских для «подробного опроса» задержанных. Прибывшие полицейские Нурмагомедова узнали, сфотографировались с ним и помогли спортсмену пройти пограничный контроль.

Сам боец пока не подтверждал и не опровергал историю о пограничниках. 25 декабря он опубликовал в Instagram фотографии, сделанные в Турции.