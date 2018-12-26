Боец UFC пострадал от гранаты

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Оливейра рассказал, что получил травму ноги от осколков брошенной в него гранаты, передает "Советский спорт"

Оливейра отметил, что люди, которые бросили в него снаряд, также угрожали его родственникам оружием.

"В этот момент все начали толкаться. У них были мачете, ножи и граната. Они бросили гранату в мою сторону: она разорвалась, и осколки попали мне в ногу", — приводит слова бразильца MMA Fighting.

После инцидента боец был отправлен в госпиталь, ему была оказана первая помощь. Спортсмен сообщил, что уже дал показания в полиции.