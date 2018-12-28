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Макгрегор напоил целый паб за свой счет 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор угостил посетителей паба в Дублине за свой счет. Об этом сообщает издание Irish Mirror.
По словам совладельца заведения Лиама Флинна, спортсмен потратил на напитки около четырех тысяч евро. «Он никогда не забывал своих корней», — сказал Флинн, выразив надежду, что Макгрегор посетит паб еще раз перед Новым годом.
Флинн также отметил, что после визита спортсмена он сам стал популярнее: на его аккаунт в Instagram подписалось 15 тысяч человек. «Это невероятно», — добавил он.
Кроме того, владелец паба опроверг слухи о том, что Макгрегор планирует выкупить заведение. «Это лишь предположения. Если бы Конор когда-нибудь купил этот паб, это был бы успех», — заключил Флинн.
Макгрегор начал профессиональную карьеру бойца MMA в 2008 году. На его счету 21 победа и четыре поражения. Ирландец становился чемпионом UFC в двух разных весовых категориях.
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MMA , Видео , Конор Макгрегор
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