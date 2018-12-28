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Год Орла 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: John Locher / AP
Чтобы согреться в преддверии новогодних праздников, самое время вспомнить, что за жара творилась в единоборствах в уходящем 2018-м. Подвиги в октагоне от российских воинов Нурмагомедова и Емельяненко, первый турнир UFC в России, а также лучшие моменты мирового бокса — в материале «Ленты.ру».

Время Хабиба

Феномен смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов навел немало шороху в мировом MMA. В 2018-м он провел всего два поединка — зато каких! В апреле завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, а уже в сентябре защитил титул в поединке с ирландским злодеем Конором Макгрегором. И в буквальном смысле взлетел на вершину: теперь имя уроженца Дагестана располагается на втором месте в рейтинге атлетов UFC без учета весовых категорий. По сути, непобежденному Хабибу осталось обойти друга и соратника по American Kickboxing Academy Дэниеля Кормье.
Но за всего двумя боями стоит целая история. Чтобы Хабиб обрел величие в октагоне, многое должно было пройти за его пределами. Противостояние россиянина и одиозного Макгрегора, обеспечившего старость внукам за счет циркового представления (его бой с Мэйуэзером порой казалось срежиссированным). Обмен любезностями в социальных сетях, воспитательная беседа Нурмагомедова с Артемом Лобовым — одним из приближенных Макгрегора. И, как кульминация, нападение ирландской гориллы на автобус с бойцами накануне того самого боя россиянина, где он вскоре выиграл долгожданный пояс…. Все это заставило пристально присмотреться к трем заглавным буквам: это точно UFC, а не WWE?
На UFC 223 Нурмагомедов бился с Яквинтой. Хотя изначально предполагался поединок с Тони Фергюсоном. Американец в безобидной ситуации получил травму и снялся с турнира. Поединок с громкой афишей сорвался уже в четвертый раз. Нападение Макгрегора спутало карты организаторам. Вариант с Яквинтой появился в последний момент, но Орел был готов драться с любым. Бой вышел не самым простым, но предсказуемым. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC. Порывшись в залежах VHS-кассет, отдельные критики могут найти записи с триумфом русского воина октагона Олега Тактарова. Но есть нюанс — Тактаров-то был победителем единичного турнира UFC. А это уже совсем другая история.
Несмотря на судебную тяжбу Макгрегора и якобы угрожающую ему дисквалификацию или даже запрет на въезд в США, поклонники MMA по всему миру понимали — бой века рано или поздно состоится. Макгрегор сам из себя уверенно лепил хила (рестлера-злодея) и делал то, что у ирландцев получается едва ли не лучше, чем напиваться — опустился до грязной, но изобретательной ругани в адрес Нурмагомедова, старательно повышая градус противостояния.
Расшифровку пресс-конференцит перед боем Нурмагомедов-Макгрегор на UFC 229 можно продавать как «Искусство ментальной войны». В роли Сунь Цзы — поддатый ирландский боец, явно штудировавший биографию Нурмагомедова. Нулевой раунд по мнению ряда журналистов, да и самого Дэйны Уайта, отметившего талант Макгрегора в психологической битве, засчитали ирландцу. Но на Кавказе треш-ток не в чести.
На бой против Макгрегора Нурмагомедов вышел как на войну. А на родине бойца в ночь с 6 на 7 октября не спал никто.
Перед боем лагерь Макгрегора кормил журналистов историями о прогрессе бойца именно в грэпплинге. Ирландца тренировал черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и также боец MMA Диллон Дэнис. И, отдавая должное Макгрегору, часть атак Нурмагомедова он сумел сдержать. Но в подготовке уделил чересчур много внимания обороне. Даже в собственной игре — стойке — он уступил россиянину, съев пару мощных ударов. Нурмагомедов обещал сопернику длинный вечер и слово сдержал. В четвертом раунде Макгрегор увяз в борьбе с россиянином, отдал спину, но сумел сохранить шею. Ирландец плотно прижался к ней подбородком. Но Хабибу не нужно было душить соперника. Он вложил весь гнев и обиду, обхватив челюсть ирландца и принялся ее ломать. Макгрегор сдался, удостоившись плевка со стороны Нурмагомедова.
Чемпион продолжил войну, на этот раз выбрав своей жертвой того самого Дэниса — он вторил Макгрегору и нелицеприятно высказывался перед поединком. Нурмагомедов перемахнул через клетку и отправился выяснять отношения с обидчиком, в самой клетке вспыхнула драка с участием секундантов и Макгрегора. В общем, WWE отдыхает.
Оба бойца оказались под угрозой длительной дисквалификации. Когда проведут следующие бои Макгрегор и Нурмагомедов? Это одна из интриг 2019-го. Россиянин, поймав волну славы, кажется, не намерен упускать возможность заработать — он бросил вызов Мэйуэзеру. С другой стороны, почему Конору можно, а Хабибу нельзя?

Власть Императора

Второй бойцовский промоушен мира Bellator тоже нашел чем порадовать болельщиков в 2018-м. За титул в Гран-при среди тяжеловесов уверенно бился легендарный Федор Емельяненко. Последний Император как и Нурмагомедов провел два поединка за год. От кулаков Федора пали мастодонты мирового MMA — американцы Фрэнк Мир и Чейл Соннен.
Боя с Миром болельщики Последнего Императора ждали с некоторым беспокойством. Емельяненко не слишком часто баловал болельщиков боями, проведя лишь по одному поединку в 2017-м и 2016-м годах. При этом бой с Мэттом Митрионом (встреча с ним уже в Гран-при была вполне вероятна) на Bellator 180 в июне 2017-го Емельяненко проиграл. Многократный чемпион Pride все больше появлялся в новостных сводках как официальное лицо — глава Союза MMA России (покинул должность он только в октябре 2018-го). И, казалось, болельщики уже начали привыкать, что боец вот-вот завершит карьеру.
Но не тут-то было. Наиболее остро присутствие россиянина в спорте ощутил именно Мир. Всего 48 секунд ушло у Федора на то, чтобы пробиться сразу в полуфинал Гран-при. Там его ждал сам Американский Гангстер.
Чейл Соннен — человек с большим ртом и немалым опытом в борьбе. На своем пути к полуфиналу он выжил в битве со свирепым Квинтоном Джексоном. Для Соннена выступления в тяжелом весе — то ли эксперимент, то ли проверка на прочность. Если Емельяненко бился с Миром с позиции силы, на равных, то Чейл в бою с ним же действовал вторым номером, цеплялся в борьбе. В чем и был его шанс в поединке с Емельяненко.
Соннен — признанный треш-токер. Особенного прогресса на этой почве Чейл достиг после дисквалификации за допинг и продюссирования собственного YouTube-канала. Трудяга Соннен буквально ежедневно набрасывает порции известной субстанции на вентилятор. И, узнав соперника по полуфиналу Гран-при, принялся и за Емельяненко. Точнее, за его наследие. Имя-то россиянин сколотил, выступая в Японии.
«Бои в Pride были фальшивкой. Я всегда это говорил. Не зря же эти парни набивали себе результат 22 победы без поражений в Японии, а потом не могли никого победить в Америке. У судей там был наушник, им давали указания. Они все куплены. Я не верю ни одному результату боя в Японии», — уверял Соннен.
В промо Соннен предстал в образе Аполло Крида — звезднополосатый цилиндр и пиджак. Именно так оделся вымышленный боксер перед показательным боем с не менее вымышленным Иваном Драго. И если вы помните «Рокки-4» — мистер Крид остался без сиквелов.
Сам Соннен обратил на это внимание. «Я думал, что буду Рокки, но меня нарядили парнем, которого убил русский!» — бросил он на пресс-конференции. И Емельяненко по-доброму улыбнулся.
Иллюзий относительно характера поединка с Емельяненко он подчеркнуто не испытывал. Американец сразу отметил — скорость и сила Федора впечатляют, даже пугают. И 13 октября 42-летний россиянин продемонстрировал именно то, чего так страшился американец.
Нельзя сказать, что у Соннена не было шансов. Но бой явно показал разницу прирожденного тяжа и откормленного средневеса. Соннен пытался навязать борьбу. Ему даже удалось перевести поединок в партер, но самбо выручало Емельяненко. Последний Император терпеливо вернул поединок в стойку. И в итоге одержал победу нокаутом.
Финал состоится уже 26 января 2019-го. В соперниках — мощный Райан Бэйдер. Он, кстати, признался, что вырос на боях Емельяненко. Что же, надеемся, Федор сможет преподать ему пару уроков.

UFC здесь

Главный игрок на мировом рынке MMA наконец-то обратил внимание на Россию. Уже летом стало известно, что в главном бою первого российского события UFC выступит Алексей Олейник. Легендарный Удав изначально должен был биться с бразильцем Фабрисио Вердумом. Но южноамериканский спортсмен попал в поле зрения допинг-офицеров USADA. И, как оказалось позже, не зря — он схлопотал двухлетнюю дисквалификацию за применение анаболических стероидов. Так Олейник получил в соперники новозеландского панчера Марка Ханта.
Другой российский тяжеловес также собирался принять участие в московском турнире. Александр Волков даже вызвал на бой Деррика Льюиса. Но руководство UFC имело на это противостояние другие планы. В итоге Льюис с Волковым бились в тот же вечер, что и Нурмагомедов в номерном турнире в Лас-Вегасе, — UFC 229.
Но даже без восходящей звезды по кличке Драго кард запланированного на сентябрь турнира был впечатляющим. Рустам Хабилов, Петр Ян, Андрей Орловский, вернувшийся в UFC Никита Крылов.
15 сентября тысячи москвичей и гостей столицы обступили «Олимпийский» задолго до начала действа. Им было, на что поглазеть — UFC организовал встречу приглашенных бойцов с фанатами (среди них был и Волков). И что купить — желающие могли обзавестись собственным чемпионский поясом.
Каждая схватка проходила под громкую поддержку болельщиков. А их в этот осенний вечер в «Олимпийский» набилось прилично — больше 22 тысяч человек. На билетах UFC заработал почти 2 миллиона долларов. Редкий успех для турнира в формате Fight NIght.
В главном поединке Олейник все же не дал развернуться ударнику Ханту. В буквальном смысле опустив его на землю. Россиянин приписал к и без того устрашающему послужному списку очередную победу удушением.
UFC в лице своих представителей в России подтвердил — главный промоушен мира пришел надолго. В новом году лучшие бойцы мира вновь сойдутся на турнире в России. Возможно, следующий турнир пройдет уже в марте.

Триумф Усика и возвращение Короля

По итогам года ESPN назвал именно украинца Александра Усика главным боксером 2018-го. И с этим мнением сложно спорить. Усик доминировал в первом тяжелом весе, одержав победу во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Украинец демонстрировал ум, скорость и силу. И, судя по его пританцовыванию во время поединков, действительно получал удовольствие от собственного бокса. Главным соперником в году для Усика стал россиянин Мурат Гассиев. Спортсмены сошлись в финале суперсерии.
21 июля под сводами «Олимпийского» в Москве встретились два непобежденных чемпиона. На кону, помимо звания победителя WBSS стояло аж четыре чемпионских пояса — по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Россиянин не сумел остановить Усика. А украинец стер ноль из до этого безупречного послужного списка Гассиева. Хотя, Мурат уступил в битве с одним из лучших боксеров современности.
11 ноября в статусе абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе Усик встретился с британцем Тони Белью. Для последнего рубка на «Уэмбли» — лебединая песня, способ красиво уйти из бокса. Для Усика — защита титула против статусного соперника. Ну и, возможно, задел на будущий бой с непобежденным британским чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа.
Белью полностью осознавал превосходство украинца. И плевал на это с видом человека, которому терять явно нечего. Он нагло вел поединок. И временами казалось, что еще чуть-чуть и британцу может повезти. Но это было лишь иллюзией. Усик в определенный момент надавил на педаль газа. И заработал очередную победу нокаутом. Тяжеловесы почувствовали приближение нового претендента. Американец Деонтей Уайлдер даже посоветовал украинцу не лезть в его дивизион.
Именно Уайлдер 1 декабря встретился с, возможно, самым опасным соперником в карьер. Этот боксер провел всего один поединок после длительного перерыва, вместившего в себя депрессию, борьбу с алкогольной зависимостью и огромным брюхом. Его зовут Тайсон Фьюри. Тот самый Цыганский король, разделавшийся когда-то с самим Владимиром Кличко.
Бой техничного британца с американским нокаутером — настоящее лакомство для поклонников спорта. И оба боксера не подвели. Они выдали смачное зрелище, каждый при этом не отступал от собственной игры. Вишенкой на торте стало восстание из мертвых в исполнении Фьюри. Британца обрушил мощный (а других у Уайлдера нет) удар американца. Последний уже триумфально вскинул руки, но во Фьюри будто вселился дух. Он вскочил и продолжил боксировать. Судьи не сумели выбрать победителя. Каждый покинул ринг в уверенности, что именно он был лучше. Споры среди болельщиков и экспертов продолжаются до сих пор. Одно можно сказать точно — от реванша никто точно не откажется.
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MMA , Бокс , Статьи , Никита Крылов , Деонтей Уайлдер , Фрэнк Мир , Энтони Джошуа , Артем Лобов , Тайсон Фьюри , Конор Макгрегор , Александр Волков , Мурат Гассиев , Хабиб Нурмагомедов , Олег Тактаров , Федор Емельяненко , Александр Усик , Андрей Орловский , Владимир Кличко , Алексей Олейник , Lenta.ru
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