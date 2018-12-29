Месть падшего

На UFC 231 выступит один из самых ярких бойцов современности — американец Джон Джонс . Ему предстоит во второй раз за помериться с силами со шведом Густафссоном. Мир спорит о природе величия Джонса. Кто он — мастер единоборств или отъявленный жулик? «Лента.ру» расскажет о пути самого молодого чемпиона UFC в истории.

Нагнул само время

2008 год стал определяющим в жизни студента колледжа Моррисвилля. У 21-летнего Джона Джонса, изучавшего криминальное право, родилась дочь. Успеваемость оставляла желать лучшего, поэтому стипендия ему не полагалась. А кормить молодую семью было необходимо.

Будучи студентом, он успешно боролся, иногда побеждая ребят из других весовых категорий. Джонс немало отпахал и на футбольном поле: он тренировался, как и его родные братья (оба, кстати, впоследствии доросли до Национальной футбольной лиги). Поэтому свой атлетизм и опыт борьбы Джонс решил конвертировать в карьеру бойца MMA.

Идея даже ему самому казалась авантюрой, но желание, помноженное на часы в зале, дало плоды за считаные месяцы. В апреле того же 2008-го Джонс ворвался на MMA-сцену. В один месяц он провел сразу три профессиональных боя и в каждом победил. Джонс путал соперников нетипичной техникой и вариативностью. Эта неортодоксальность вкупе с атлетизмом привела новичка MMA к первому поединку в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) всего за девять месяцев!

Джонс жадно впитывал информацию, пополняя арсенал приемов. Особенно искусно он овладел локтями. Впоследствии это даже стоило ему нуля в графе «поражения»: именно из-за нелегальных ударов локтем «12 на 6» (прием назвали по аналогии с стрелками циферблата) Джонс получил первое и пока единственное поражение в карьере — путем дисквалификации.

«Я решил стать настоящим профессионалом своего дела, пытался получить максимум знаний. Штудировал книжки по карате, муай-тай, брал оттуда разное, смешивал — в итоге стал играть в стойке совершенно не так, как другие», — говорил 22-летний Джонс накануне поединка с Джейком О’Брайеном на UFC 100.

До встречи с Джонсом мощный О’Брайен за 13 боев в октагоне уступил лишь двум бойцам — Андрею Орловскому и Кейну Веласкесу.

Для новичка UFC это был третий бой в промоушене, но он разобрался с оппонентом с необычайной расчетливостью. Вытянутый и легкий на ногах, Джонс приплясывал вокруг О’Брайана, пользовался преимуществом в размахе рук и не лез на рожон. Он даже не пытался провести тэйкдаун, изматывая соперника постоянным движением, финтами и неожиданными ударами. Когда Джонс почуял усталость О’Брайена, он прижал жертву к клетке и оплел его шею руками. Гильотина — и в кармане вчерашнего студента уже девятая победа подряд!

На вид он совсем не тянет на тяжеловеса. В восьмиугольнике Джонс двигается легко и непринужденно. Он порхает вокруг соперников, выискивая удобную дистанцию для атаки. Финтит, комбинирует и удивляет.

Уже по первым шагам Джонса в UFC казалось, что этот парень словно нащупал на геймпаде неизвестные другим игрокам кнопки. Будто он опередил само время. Раз за разом он выбрасывал штуки, которые болельщики скорее видели в гонконгском кино или видеоиграх, а нестандартность его антропометрии только добавляла головной боли соперникам парня по кличке Кости.

Эра Джонса

Самородок Джонс подкреплял нестандартную и зрелищную технику впечатляющим результатом. На UFC 128 в 2011 году он вырубил локтем ветерана Pride Маурисиу Руа после двух с половиной раундов доминирования и стал самым молодым чемпионом в истории промоушена (на момент поединка ему было 23 года). Так в UFC начиналось правление Джонса.

Глава промоушена Дэйна Уайт сперва решил проверить юного чемпиона на прочность — и выпустил против него легенду Pride Квинтона Джексона. Позже Джонс признался, что побаивался Рэмпейджа. И кто бы его винил — Джексон известен своим оскалом и жестокостью в октагоне. Хотя, глядя на поведение Джонса в восьмиугольнике, слово «страх» на ум приходит в последнюю очередь. Старт боя вошел в историю. Джонс передвигался по-обезьяньи, на трех конечностях, чтобы потом эффектно броситься в ноги Джексону. Поединок прошел под диктовку парня, который начал заниматься MMA только три года назад. Ну и под звуки ударов его локтей по несчастному претенденту.

До 2016 года Джонс в общей сложности успел семь раз отстоять титул. При этом в октагон к нему пускали только лучших.

Так, противостояние с доминатором Джонсом сделало шведский талант Александра Густафссона настоящей звездой. Бойцы схлестнулись в поединке за титул в 2013-м, и Джонсу всего лишь второй раз за карьеру пришлось провести в клетке все пять раундов. Первый, кто прошел дистанцию с Костями, был его бывший партнер по команде Рашад Эванс

Путь шведского новичка напоминал поступь Джонса. Он с той же невозмутимостью ронял авторитеты: забил в первом же раунде Владимира Матюшенко, расправился с Руа. Густафссон был старше Джонса всего лишь на полгода. В сентябре 2013-го на UFC 165 состоялась схватка бойцов будущего. И сильнейшим в ней, пусть и решением судей (для многих весьма спорным), оказался американец.

Карьера Густафссона набрала обороты после поражения от Джонса. Он был первым, кто всерьез заставил попотеть, возможно, величайшего бойца в истории спорта. Боссы UFC рассчитывали вновь столкнуть двух гениев своего поколения, но планам помешала травма шведа. Тогда Джонсу нарисовали нового антагониста — борца-олимпионика Даниеля Кормье, уверенно двигавшегося к вершине UFC. Поединок также состоялся не сразу — на этот раз сломался Джонс. Но 3 января 2015-го на UFC 182 Джонс и Кормье вышли в октагон.

Сюрприза для фанатов MMA не произошло. В известной манере совмещающий артистизм с садизмом Джонс пять раундов колотил Кормье (126 ударов против 78). Впервые в карьере титулованный вольник Кормье отправился в нокаут. В тот вечер Джонс вновь стал королем. Тогда же у побед чемпиона появилось неприятное послевкусие.

Падение

Через несколько дней стало известно, что в крови Джонса накануне боя с Кормье нашли метаболит кокаина. Поединок не отменили, так как само вещество (бензоилэкгонин) не является запрещенным. А повторные тесты показали, что к тому времени, как Джонс ступил в октагон, кокаина в его организме уже не было, хотя уровень тестостерона, отображаемый в анализах, был аномально низок. Это поставило Джонса на карандаш допинг-офицеров. И, как выяснилось, не зря.

Несмотря на то что бой разрешили, осадочек остался. UFC оштрафовал Джонса на 25 тысяч долларов, он даже отправился в клинику для зависимых. Правда, провел там всего одну ночь.

Еще одним мощным ударом по карьере и имиджу бойца стало его участие в ДТП, в котором пострадала беременная женщина. После того как Джонс въехал в другой автомобиль, он бросил транспортное средство и покинул место аварии. На следующий день он пришел в полицию сам. Дело дошло до суда, но гражданин Джонс отделался условным сроком и обязанностью проводить нравоучительные беседы с молодежью. А вот для чемпиона Джонса это стало началом конца.

Кости повернулся к аудитории не лучшей своей стороной. Его моральный облик отвратил большую часть болельщиков. Отрицательную динамику ощутили и спонсоры бойца — с Джонсом прекратила сотрудничество, в частности, компания Nike. Уайт, по обыкновению, дал обещание, обреченное на провал: никогда не выпускать Джонса на бой под эгидой UFC. Он был лишен пояса и дисквалифицирован.

Кормье тем временем стал новым чемпионом в январе 2015-го. Но уже через полгода UFC вернет Джонса из небытия ради очередного денежного боя. Кости восстановили в ростере, он одолел Овинса Сент-Пре и расчистил дорогу к титульному бою. Но здесь Джонса притормозили. Вместо титульника он вновь схлопотал дисквалификацию. На этот раз за бойца взялись USADA и атлетическая комиссия штата Невада. Его заподозрили в употреблении допинга.

Джонс снова вернулся — уже летом 2017-го. Кормье против Джонса на UFC 214. Те же лица, другие роли. Но и во второй раз все пошло по тому же сценарию. Однако, судя по данным очередного допинг-тестирования, Кормье в тот вечер бился едва ли не с половиной элементов таблицы Менделеева.

Бой признали несостоявшимся. И Джонс, которому прежде по большому счету все шалости сходили с рук, был изгнан с бойцовского Олимпа. На небосклоне UFC с завидной постоянностью рождались новые звезды. Потери бойца, пусть и столь именитого, отряд почти не заметил.

Но Уайт не был бы собой, если бы не достал из рукава этот козырь. К неудовольствию многих «любителей» жуликов, Джонсу предоставят очередной второй шанс. И снова реванш — на этот раз против Густафссона.

И Джонс умудрился вляпаться в скандал за несколько дней до боя в Лас-Вегасе. То есть уже в Инглвуде, штат Калифорния. Весь турнир UFC 232 перенесли из-за Джонса, в крови которого нашли следы анаболического стероида туринабола. Хотя следы эти настолько призрачны, что находка является скорее следствием серьезного технологического прогресса, чем злого умысла Джонса. В Неваде взяли паузу и не санкционировали бой Джонса. Обычно спортсмена меняют на другого или вовсе отменяют поединок. Но Уайт, видимо, потратил слишком много сил, чтобы разыграть эту карту, и пошел на беспрецедентное решение: перенес турнир в другой штат, где комиссионеры более сговорчивы.

Подобных оговорок многие бойцы UFC не принимают. По поводу переноса негодует новозеландец Марк Хант. Битва с читером Броком Леснаром, кажется, серьезно укоротила его карьеру. Он продолжает судиться с UFC, который в недавнем выступлении расшифровал как Ultimate Fucking Cheaters («абсолютные гребанные читеры» — прим. «Ленты.ру»). Густафссон же обещает побить Джонса, даже если тот выйдет в октагон на ракетном топливе. Они явно не согласятся с тем, что туринабол в случае с Джонсом — это гомеопатический препарат. Впрочем, количество вещества в организме бойца действительно ничтожно — всего 60 пикограммов.

В ночь с субботы на воскресенье Джонсу придется сделать нечто большее, чем просто победить Густафссона. Ведь в его наследии теперь всегда смогут найти следы запрещенки. Несмотря на все, что Кости принес в MMA.