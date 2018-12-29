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Россиянин продлил контракт с UFC 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: vmma.ru
Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов продлил соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), передает ТАСС.
Стороны поставили подписи еще осенью, и спортсмен уже провел один бой в рамках этого контракта — 27 октября он проиграл американцу Майклу Джонсону.
"Артем подписал новый контракт с UFC. Это произошло в октябре. Контракт рассчитан на четыре боя и срок 25 месяцев", — сказали в агентстве Gagarin Sports Management.
32-летний уроженец Нижнего Новгорода провел в UFC семь боев, два из которых выиграл. Также Лобов тренируется в группе ирландца Конора Макгрегора, из-за чего у него случился конфликт с другим российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее боец Кормье отказался от чемпионства в UFC.
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MMA , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Майкл Джонсон , ИТАР-ТАСС
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