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Макгрегор отреагировал на победу Мэйуэзера над японским кикбоксером 

Lenta.ru + ещё 21 4 часа назад
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор отреагировал на победу американца Флойда Мэйуэзера-младшего над японцем Тенсином Насукавой. Макгрегор высказался в своем Twitter.
«Эти девять миллионов долларов (гонорар Мэйуэзера за бой с Насукавой, — прим. «Ленты.ру») не удержат тебя на вершине моего списка надолго, парнишка», — написал ирландец.
О каком списке идет речь, Макгрегор не уточнил. Он снабдил запись хештегом #Forbesy. Возможно, боец имел ввиду список Forbes. По итогам года Forbes назвал самым высокооплачиваемым спортсменом мира Мэйуэзера (285 миллионов долларов). Макгрегор с 99 миллионами долларов расположился на четвертой строчке рейтинга. Помимо боксера он уступил футболистам Лионелю Месси (111 миллионов) и Криштиану Роналду (108 миллионов).
За бой с кикбоксером Насукавой, состоявшийся в Японии 31 декабря, Мэйуэзер заработал девять миллионов долларов. Поединок, проходивший по правилам бокса, завершился в первом раунде. Американец трижды отправлял соперника в нокдаун, после чего угол Насукавы принял решение остановить бой. Результат противостояния не был зафиксирован в официальной статистике спортсменов.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Forbes , Lenta.ru
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