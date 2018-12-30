Величайший чемпион UFC и «читер» вернулся. Некоторым это не понравится

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально закрыл календарный год и ушел на каникулы. На историческом UFC 232 падший чемпион Джон Джонс вернул свой титул, одолев шведского бойца Александра Густафссона. А бразильянка Аманда Нуньес вошла в историю MMA. О последнем UFC в 2018-м расскажет «Лента.ру»

Вокруг долгожданного боя возможно величайшего мастера единоборств в полутяжелом весе и его самого опасного соперника многовато около— да и вовсе неспортивных разговоров. Многие, с восьмого класса в глаза не видевшие учебника по химии, пытаются понять, насколько ничтожен пикограмм метаболита туринабола. Также предельно заниженной представляется концентрация совести в организме главы UFC Дэйны Уайта. Но обо всем по порядку.

В пробах Джонса обнаружены, как нам уже сказали, жалкие 60 пикограмм запрещенного вещества. Атлетическая комиссия штата Невада не спешит разбираться с этим обстоятельством и боя в Лас-Вегасе не санкционирует. Поэтому мистер Уайт за считанные дни переносит событие, билеты на которое он уже напродавал, в Калифорнию. Там законы посвободнее. Правда, компенсируется данный плюс более высокой налоговой ставкой.

Джонс и Уайт, кажется, уже устали оправдываться. Они в химии понимают не больше, чем озлобленные фанаты и страждущие до сенсаций журналисты. На пресс-конференции перед боем из уст Джонса вылетают то пикограммы, то дьявольские «пиктограммы». Он сообщает, что даже проходил испытание детектором лжи (у Малахова бы после такого вопросов бы не осталось), чтобы отвести от себя обвинения. На вопрос журналистки о том, почему других за пикограммы отстраняют, а его защищают на уровне начальства, Джонс отмахнулся, почти по-хамски попросив следующий вопрос и более профессиональной журналистики.

Уайт же «успокоил», что тем, кто разорился на UFC 232 в Вегасе можно будет купить билеты на новой площадке со скидками и с приоритетом в очереди. И вроде три тысячи несчастных уже таким образом решили проблему. Обнадеживает, не правда ли? Ариель Хельвани, признанный журналистский авторитет, попытался выведать у Уайта, откуда тот знает, что Джонс ничего не принимал, а пикограммы задержались с последних боев Костей. А вместо ответа получил своего рода гиперссылку на эксперта. Им кстати является примкнувший к UFC бывший спецагент Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) Джефф Новицки. Репутация джентльмена в штатах, мягко говоря, спорная.

На вопрос, вернут ли бойцам упущенные из-за налогов деньги, Уайт чуть не взбеленился. «А мне кто вернет?» — среагировал он.

Густафссон на том же мероприятии допустил, что без пикограмм Джонс не чувствует себя уверенно. При этом себе швед приписал здоровенные шары и пригласил USADA навестить его в любое удобное для них время. На взвешивании оба бойца даже не смотрели друг другу в глаза. Похоже, они вышли за пределы неприязни.

В общем, о том, что всех ждал сиквел одного из самых захватывающих противостояний в дивизионе, почти позабыли. А зря.

Отбросив финансовые вопросы и прочие запрещенные субстанции, Джонс — Густафссон — это один из самых стилистически удачных боев в дивизионе. Американец искусный и хитрый боец. Его сложно взять в вместить в какую-либо из категорий. Для грепплера он слишком резко и больно бьет, для панчера — чересчур изворотлив в партере и изобретателен в бросках. Эта универсальность позволила ему доминировать в своем дивизионе несмотря молодой возраст. Джонс не просто выигрывал бои. Он как-будто выступал их хореографом, руководя дистанцией между бойцами и грамотно расставляя напряженные моменты в хронометраже.

А единственным, кто перестал играть по его правилам, стал именно Густафссон. Еще в 2013-м на UFC 165 в их первом поединке швед задал Джонсу невиданную американцем трепку. Он совершенно не уступал чемпиону в скорости, и раз за разом наказывал того мощными попаданиями. Впервые в карьере Джонс не чувствовал себя на безопасном расстоянии от соперника. То, в чем он так был успешен — контроль дистанции, — в бою со шведом это преимущество улетучилось.

Джонсу пришлось на ходу собирать новый геймплан. И, по мнению судей, ему это удалось. Американец стал разить Густафссона проникающими локтями. И прорубил себе путь к защите титула.

С тех пор Джонс выбыл из игры. Допинг-скандал. Потеря репутации и угроза потерять наследие. Густафссон же продолжал свой викингский рейд в UFC и, безусловно, прибавил.

30 декабря по Москве начался последний турнир UFC в году. И пускай важный для россиян бой был не в главном карде, но все же очередная победа Петра Яна согрела. Но все же UFC 232 миллионы смотрели ради двух битв за чемпионство.

Вторым главным боем вечера стал поединок Крис Сайборг и Аманды Нуньес за титул чемпионки в женском полулегком дивизионе. Увы, бой Джонса и Густафссона в медиапространстве несколько затмил своей скандальностью действительно исторический бой в женском MMA. Нерушимая Сайборг приняла вызов соотечественницы бразильянки Нуньес, той самой, что уничтожила пионерку женских дивизионов в UFC Ронду Роузи, стала лучшей в своей весовой категории. Нуньес поднялась в весе, чтобы биться за очередной титул. В Бразилии в этот вечер при любом исходе намечался праздник.

Любители заварить чайку во время просмотра трансляции поплатились: Нуньес буквально разорвала Киборг. Ей хватило всего 50 секунд, чтобы огрызнуться на атаку соотечественницы, и самой перейти в режим хищницы. Нуньес завладела вторым поясом. Теперь ее имя стоит в одном ряду с такими легендами спорта как Конор Макгрегор и Дэниел Кормье. Рубка двух самых опасных женщин планеты стала отличным подспорьем к главному блюду UFC 232. Битве за респект (и вакантный титул в полутяжелом весе) между Джонсом и Густафссоном.

Джонс с ходу начал бороться с имиджем заядлого читера. Американец заехал Густафссону ниже пояса, вынудив грозного рефери остановить поединок. Шары, видимо, у шведа еще и стальные, потому он быстро восстановился. Первый раунд прошел в осторожном режиме. Бойцы не форсировали события. Прекрасно осведомленные о возможностях друг друга, он словно совершали партизанские вылазки, нечасто, но хлестко обмениваясь атаками. И Джонсу, и Густафссону удавалось контролировать дистанцию.

Во втором раунде швед все же ответил на нелегальный удар в пах. Густафссон (впрочем этим и сам Джонс регулярно баловался) угодил пальцем в глаз бывшему чемпиону. Бой вновь остановили. В восьмиугольнике даже нарисовался врач, однако его присутствие оказалось скорее формальностью. Джонс поморгал: повреждений швед ему не нанес. Густафссон отделался устным внушением и бой возобновился. Второй раунд как и первый — прошел без явного преимущества.

В третьей пятиминутке Джонсу наконец удалось свалить шведа. И этот тэйкдаун оказался решающим. Густафссон не сразу пустил американца в доминирующую позицию и на некоторое время бойцы увязли в хафгарде. Но, чтобы подняться на ноги, шведскому спортсмену пришлось повернуться спиной к Джонсу, за что он и поплатился. Не спеша, но работая с максимальной плотностью Джонс заправил ноги, попробовал удушить, но в итоге предпочел осыпать Густафссона ударами сверху. Нокаут в третьем раунде и пояс возвращается в руки уже легендарному американцу.

Похоже, черная полоса в карьере и жизни Джонса позади. После дежурных благодарностей Кости оставил послание Дэниелу Кормье, который за день до поединка сложил полномочия чемпиона в полутяжелом весе. Хотя титул бы UFC отобрал бы у него все равно, ведь боец решил сосредоточиться на дивизионе тяжеловесов.