Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава UFC оценил возможность реванша Нурмагомедова и Макгрегора в 2019 году 

Lenta.ru + ещё 6 49 минут назад
Фото: Reuters
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил вероятность реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит TMZ.
«Если все пройдет по плану, то этот поединок должен состояться. Естественно, Конор и Хабиб все еще дисквалифицированы из-за драки после их предыдущего боя… Поэтому Тони Фергюсон или даже Макс Холлоуэй вполне могут вклиниться в очередь и опередить Макгрегора», — заявил Уайт.
20 декабря отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал об условиях реванша сына с Макгрегором. По его словам, российскому бойцу предлагали 15 миллионов долларов, но он настаивает на 30 миллионах долларов. Кроме того, Нурмагомедов-старший призвал уважать других претендентов на титул. По его мнению, ими являются Фергюсон и Дастин Порье.
Поединок Макгрегора и Нурмагомедова прошел в Лас-Вегасе 7 октября. Россиянин доминировал весь бой и одержал победу болевым приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После этого он вступил в драку с секундантами Макгрегора, а его собственные секунданты атаковали ирландца в октагоне. Атлетическая комиссия штата Невада продолжает расследование, оба бойца временно дисквалифицированы.
Последние новости
Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка Японцы успокоили жителей российских Южных Курил Российская молодежка обыграла канадцев на ЧМ по хоккею
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Играют за русских»: в США хотят отстранения РУСАДА
«Мы не любим русских»: Канада — о поражении187
«Арсенал» разгромил «Фулхэм»
Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ в году
Дебош в Новый год: хоккеист напился и избил стюардессу19
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
00:15
Медведева и Костов показали любовь на Новый год
Фигурное катание Статьи
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение