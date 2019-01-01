Глава UFC оценил возможность реванша Нурмагомедова и Макгрегора в 2019 году

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил вероятность реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором . Его слова приводит TMZ.

«Если все пройдет по плану, то этот поединок должен состояться. Естественно, Конор и Хабиб все еще дисквалифицированы из-за драки после их предыдущего боя… Поэтому Тони Фергюсон или даже Макс Холлоуэй вполне могут вклиниться в очередь и опередить Макгрегора», — заявил Уайт.

20 декабря отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал об условиях реванша сына с Макгрегором. По его словам, российскому бойцу предлагали 15 миллионов долларов, но он настаивает на 30 миллионах долларов. Кроме того, Нурмагомедов-старший призвал уважать других претендентов на титул. По его мнению, ими являются Фергюсон и Дастин Порье.

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова прошел в Лас-Вегасе 7 октября. Россиянин доминировал весь бой и одержал победу болевым приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После этого он вступил в драку с секундантами Макгрегора, а его собственные секунданты атаковали ирландца в октагоне. Атлетическая комиссия штата Невада продолжает расследование, оба бойца временно дисквалифицированы.