За этим японцем охотился целый клан бразильцев. Он ломал их одного за другим

Кадзуси Сакураба не брал титулов и не гонялся за статистикой. Но это не помешало ему стать одним из величайших бойцов современности и войти в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бывший профессиональный рестлер встал костью в горле знаковой семье в MMA — клану Грейси. О пути современного самурая — в материале «Ленты.ру»

Ученик неуча

Один из символов японских MMA родился в крохотном городке Сева в 1969 году. С 15 лет Сакураба выступал в борьбе как любитель. Прогресс юноши нельзя было не заметить, и вскоре он оказался в команде университета Чуо. Престижное место — именно здесь начал свой путь прославленный японский вольник Шозо Сасахара, олимпийский чемпион 1956 года.

Сакураба выиграл чемпионат Восточной Японии среди первокурсников и стал капитаном университетской команды. Перед завершением учебы он занял четвертое место на чемпионате страны. Главным достижением его любительской карьеры была победа над будущим бронзовым призером Олимпиады Такуе Отой.

Японец всерьез собирался остаться в университете и продолжить заниматься спортом, но уже в качестве тренера. В последний момент передумал. Вместо этого Сакураба решил податься в профессиональные рестлеры.

«Пуроресу» — так японцы именуют прорестлинг — сводил и сводит местную публику с ума. Атлеты нередко рисковали жизнью ради того, чтобы эффектно завершить театральное представление акробатическим кульбитом. Там Сакураба познакомился со звездой прорестлинга Нобухико Такадой. Старший товарищ взял шефство над Сакурабой и стал его тренером.

Но вскоре ландшафт мировых единоборств изменился навсегда. В Японии и на другом краю океана независимо вспыхивают первые очаги новой заразы — MMA. В Стране восходящего солнца знамя первопроходцев взяли бывшие прорестлеры, в Америке же лбами столкнули представителей всевозможных школ. Первые турниры по полноконтактным единоборствам с минимумом правил прошли в Японии. Через считанные месяцы, в 1993-м, воображение миллионов потрясает первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его, кстати, устроила семья Грейси — та самая, что зародила и пропагандировала бразильское джиу-джитсу.

Первым победителем турнира UFC стал представитель прославленного семейства Ройс Грейси. И это было вопросом времени — как скоро бразильцы отправятся в Японию.

В 1997 году первый турнир проводит легендарная организация Pride. Один из ее героев — тот самый Такада. Ему предстояло встретиться в ринге (в Японии обходились без октагона) с Риксоном Грейси. Тот, в отличие от субтильного брата Ройса, был не просто мастером своего дела, но и обладал впечатляющими физическими данными.

Голландский боец Бас Руттен, часто комментировавший бои Pride, вспоминает, что с ударной техникой у японского рестлера были большие проблемы — по сути, он не умел драться! Вояж в Америку, где Такада взял несколько уроков бразильского джиу-джитсу, в очередной раз доказал, что японец может разве что договориться с грозным представителем семейства Грейси. Его душили и ломали даже белые пояса — новички в дисциплине.

Чуда не случилось. Бразилец легко справился с Такадой, разрушив его образ грозного борца. И, как бы странно это ни звучало, спасать имидж японского промоушена был призван его ученик — Сакураба.

К тому времени Сакураба уже уверенно завоевывал место под солнцем в MMA. В 1997-м он даже участвовал в турнире UFC 15.5 — специальном событии, организованном в Японии. Там у Сакурабы одна победа и один поединок, признанный несостоявшимся. А с 1998 года японец входит в ростер Pride.

Охотник на Грейси

В 1999-м Сакураба встретился с Ройлером Грейси. Для японца это был первый из целой череды боев с представителями этого семейства, который обессмертил Сакурабу как «охотника на Грейси». Хотя фактически охотились как раз за японцем. Чтобы понять, почему Грейси так хотелось превзойти японскую школу, придется отмотать пленку почти на полвека назад.

В октябре 1951 года на стадионе «Маракана» один из основателей бразильского джиу-джитсу Элиу Грейси боролся с легендарным дзюдокой Масахито Кимурой.

Как следует тот поединок не был задокументирован, потому на поражение Грейси у самих Грейси взгляд особенный. По их мнению, Элиу виртуозно избегал атак более маститого и мощного дзюдоиста, но в итоге японец оказался сильнее. Хотя бытует мнение, что там, где джиу-джитсу не срабатывало, предприимчивое семейство включало пиар. Мол, пафос противостояния несколько преувеличен. Разница в габаритах не была столь пугающей, и победа Кимуре досталась весьма легко. Кстати, болевой на плечо в бразильском джиу-джитсу не зря назвали в честь японца. Именно благодаря этому приему он и победил Грейси.

Сакураба разобрался с Ройлером, чего клан Грейси ему простить не мог. Разобрался Сакураба, надо сказать, чувствуя себя вполне уверенно в вязкой борьбе, предлагаемой бразильцами. Одной из фишек Грейси был гард — позиция, в которой боец, лежа на спине и выставив ноги вперед, ждет атаки соперника. В эту ловушку по незнанию угодил не один боец на первых турнирах UFC. Но у Сакурабы хватало изобретательности, да и наглости наказывать бразильцев за эту тактику. В частности, он не спешил проходить ноги соперника, вместо этого их отбивал — у Сакурабы был неплохой тренер по тайскому боксу.

Бой с Ройсом Грейси длился астрономические шесть раундов по 15 минут! Это вторая фишка знаменитого семейства — требовать удобные для себя правила боя. Ройс любил изматывать соперников. Руководству Pride ультиматумы не нравились. Все-таки когда права качают гости — это задевает гордость. Но Сакураба был не прочь превзойти Грейси в борьбе по его же правилам. Прошло более часа изнурительного поединка — бразилец просто не выдержал. В его углу был уже старик Элиу.

Примечательно, что Грейси все же составили конкуренцию хитроумному Сакурабе. Да, их представитель в очередной раз проиграл, но бой между Ренцо и японским феноменом на Pride 10 вышел на загляденье.

Сакураба продолжал надругательства над бразильской святыней — гардом. На этот раз он обошел защиту Ренцо эффектным акробатическим колесом. Однако бой по большей части получился равным. Единственная ошибка стоила Ренцо победы. Бразилец полез на рожон там, где безопаснее было защищаться. Сакураба поймал его руку и исполнил кимуру. Ренцо не сдавался, даже когда его локоть поменял местоположение. Рефери остановил бой и присудил победу японцу. А Ренцо взял микрофон и выразил оппоненту респект: «Сакураба — это японский аналог семьи Грейси!» — возвестил он. Не можешь победить — приобщись.

Эта битва, хоть и не лишенная взаимоуважения, продолжилась и за пределами октагона. С Ренцо они пересеклись вновь уже на престижном грэпплинг-турнире Metamoris. Равная схватка завершилась ничьей.

Да, известным на весь мир Сакурабу сделали бои с Грейси, но японец заломал и забил немало чемпионов, пока ковал собственную славу. В списке его жертв бывшие чемпионы UFC — Кевин Ренделман, Квинтон Джексон, Витор Белфорт… Даже если Сакураба не справлялся с соперником, он не жалел себя ради фанатов, объясняя это тем, что вышел из профессионального рестлинга, где именно зрелищность ценится превыше всего.

Сакураба все еще активен в свои без малого 49 лет. В MMA он на контракте у Rizin, хотя по этим правилам не бился с 2015-го. Вместо этого японец запустил собственный промоушен Quintet, который проводит командные турниры по грэпплингу. Репутация Сакурабы позволила ему привлечь самых ярких борцов со всего мира. Он продолжает выступать по сей день.