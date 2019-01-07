Девушка-боец UFC дала жесткий отпор грабителю 

Девушка-боец UFC Полиана Виана разбила лицо мужчине, который пытался украсть у нее мобильный телефон. Глава UFC Дана Уайт опубликовал на своей странице в Instagram фотографию спортсменки и мужчины с окровавленным лицом.
Слева — боец UFC Полиана Виана, а справа — парень, пытавшийся ее ограбить. Это была очень плохая идея, — написал автор публикации.
На счету 26-летней бразильянки 10 побед в 12 профессиональных боях.
Как сообщает ФАН, Полиана ждала такси на улице перед своим домом, когда к ней подсел незнакомец и потребовал отдать мобильный телефон, пригрозив оружием. Однако спортсменка не растерялась. Она дважды ударила нападавшего рукой, затем ногой, а также применила удушающий прием.
Удары были очень быстрыми, думаю, он испугался и поэтому даже не дергался. Потом он просил его отпустить, — приводит слова девушки агентство.
Нападавшего мужчину девушка передала прибывшим на место происшествия полицейским.
Ранее «Ридус» рассказывал, как 22-летняя девушка уложила на лопатки мужчину, который вместе со своим подельником пытался украсть у нее телефон. Позже она рассказала, что научилась данному приему, практикуя джиу-джитсу.