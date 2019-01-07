Девушка-боец UFC дала жесткий отпор грабителю

Девушка-боец UFC Полиана Виана разбила лицо мужчине, который пытался украсть у нее мобильный телефон. Глава UFC Дана Уайт опубликовал на своей странице в Instagram фотографию спортсменки и мужчины с окровавленным лицом.

Слева — боец UFC Полиана Виана, а справа — парень, пытавшийся ее ограбить. Это была очень плохая идея, — написал автор публикации.

На счету 26-летней бразильянки 10 побед в 12 профессиональных боях.

Как сообщает ФАН, Полиана ждала такси на улице перед своим домом, когда к ней подсел незнакомец и потребовал отдать мобильный телефон, пригрозив оружием. Однако спортсменка не растерялась. Она дважды ударила нападавшего рукой, затем ногой, а также применила удушающий прием.

Удары были очень быстрыми, думаю, он испугался и поэтому даже не дергался. Потом он просил его отпустить, — приводит слова девушки агентство.

Нападавшего мужчину девушка передала прибывшим на место происшествия полицейским.