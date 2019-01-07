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Боец UFC избила попытавшегося ограбить спортсменку преступника 

Рамблер 10 часов назад
Фото: соцсети
Профессиональная спортсменка, участница боев по смешанным единоборствам UFC обезоружила грабителя с пистолетом в Рио-де-Жанейро. Фото спортсменки и грабителя-неудачника опубликовал в инстаграме организатор UFC Дэйн Уайт.
«Слева Полиана, Dama de Ferro, один из бойцов UFC. А справа парень, который попытался ограбить ее», — написал Уайт.
В Бразилии Полиану Виану называют Dama de Ferro — «железная дама»
Накануне Виана рассказала прессе о случившемся. Инцидент произошел в субботу вечером, около 8 часов по местному времени. Девушка ждала такси перед своим домом в Жакарепагуа, западном районе Рио-де-Жанейро. Злодей подкрался к ней незаметно. Когда она заметила его присутствие, он был совсем близко.
«Он спросил, сколько времени, я ответила и поняла что уходить парень не собирается. Потом сказал: «Давай телефон и не дергайся, потому что я вооружен». Он был очень близко ко мне, поэтому я подумала, что он не успеет достать пистолет. Я нанесла два панча и кик. Он упал, я взяла его на удушающий и вызвала полицию».
Виана выступает в весовой категории до 52 кг. Девушка 10 раз побеждала и два раза проигрывала в официальных соревнованиях.
UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат) — спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам.
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