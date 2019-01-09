Макгрегор поругался с Яквинтой в Twitter

Экс-чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах ирландский боец Конор Магрегор поругался в социальной сети Twitter с американским спортсменом Элом Яквинтой.

Макгрегор резко ответил тренеру Фирасу Захаби на его сообщение, написав: «Закрой свой пирог, малыш».

Под постом ирландца появился ответ Яквинты:

«Уделай меня следующим».

В ответ на сообщение Яквинты, Макгрегор прикрепил фотографию лица американского бойца с многочисленными синяками и ссадинами, подписав её:

«Это не лучшая работа… сохрани всё лучшее для боя. Ты такой умный».

Ирландский боец Конор Макгрегор проиграл бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову в рамках шоу UFC 229, которое проходило в октябре 2018 года в Лас-Вегасе (США).

Ранее News.ru сообщал, что японский кикбоксёр Теншин Насукава принял предложение о поединке со стороны Конора Макгрегора.