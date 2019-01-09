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Макгрегор поругался с Яквинтой в Twitter 

News.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Экс-чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах ирландский боец Конор Магрегор поругался в социальной сети Twitter с американским спортсменом Элом Яквинтой.
Макгрегор резко ответил тренеру Фирасу Захаби на его сообщение, написав: «Закрой свой пирог, малыш».
Под постом ирландца появился ответ Яквинты:
«Уделай меня следующим».
В ответ на сообщение Яквинты, Макгрегор прикрепил фотографию лица американского бойца с многочисленными синяками и ссадинами, подписав её:
«Конечно, Джо».
Яквинта закончил перепалку, ответив ирландцу:
«Это не лучшая работа… сохрани всё лучшее для боя. Ты такой умный».
Ирландский боец Конор Макгрегор проиграл бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову в рамках шоу UFC 229, которое проходило в октябре 2018 года в Лас-Вегасе (США).
Ранее News.ru сообщал, что японский кикбоксёр Теншин Насукава принял предложение о поединке со стороны Конора Макгрегора.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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