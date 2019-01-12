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«Ты будешь жить с этим позором всю жизнь». Нурмагомедов ответил Макгрегору 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: © AP Photo / John Locher
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору на его высказывания в свой адрес.
Нурмагомедов поведал о своём будущем
Нурмагомедов 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее ирландец написал на своей странице в Instagram, что после третьего раунда того боя попросил россиянина "перестать ныть".
"Ты будешь жить с этим позором всю жизнь", — написал Нурмагомедов в своем Twitter и прикрепил видео, на котором Макгрегор сдается ему.
Сразу после окончания октябрьского боя Нурмагомедов вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. После инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) начала дисциплинарное расследование, Нурмагомедову грозит дисквалификация. По данным СМИ, слушания в NSAC по этому делу пройдут 29 января.
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