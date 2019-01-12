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Боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой по ноге 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: кадр видео
Южнокорейский боец смешанного стиля (MMA) Сун Квон Ким отправил в нокаут бразильца Андре Оливейру на турнире RFC Way of the Dragon. Кадры с эпизодом опубликованы в Twitter-аккаунте JHKMMA.
Ким одержал победу в первом же раунде противостояния. Корейцу хватило единственного удара ногой в ногу соперника, чтобы заставить Оливейру капитулировать. Бразилец свалился на канвас, после чего рефери присудил победу Киму техническим нокаутом.
Для Кима победа стала четвертой в профессиональной карьере при двух поражениях. Оливейра — более опытный боец. Его рекорд: 11 побед и восемь поражений.
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