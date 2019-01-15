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Боец ММА разнес отделение банка 

Рамблер + ещё 6 7 часов назад
Фото: кадр из видео
Боец ММА Джабраил Дузаев разгромил отделение «Альфа-Банка» на Кузнецком мосту, утверждает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 5 января. Боец, находящийся в «неадекватном состоянии», вошел в отделение банка и начал громить стены, банкоматы и все, что попадалось ему на пути.
После этого мужчина попытался скрыться, однако охрана задержала хулигана.
Дузаев провел три боя по правилам ММА, одержав одну победу и дважды проиграв. В последний раз он выходил в октагон в поединке под эгидой промоушена ACB в 2016 году.
MMA , Альфа-банк , РЕН ТВ
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