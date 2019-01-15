Боец ММА разнес отделение банка

Боец ММА Джабраил Дузаев разгромил отделение «Альфа-Банка» на Кузнецком мосту, утверждает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 5 января. Боец, находящийся в «неадекватном состоянии», вошел в отделение банка и начал громить стены, банкоматы и все, что попадалось ему на пути.

После этого мужчина попытался скрыться, однако охрана задержала хулигана.

Дузаев провел три боя по правилам ММА, одержав одну победу и дважды проиграв. В последний раз он выходил в октагон в поединке под эгидой промоушена ACB в 2016 году.