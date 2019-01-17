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Тренер Нурмагомедова захотел его реванша с Макгрегором 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Тренер Хавьер Мендес, работающий с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым, признался, что рассчитывает увидеть поединок россиянина с ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу OFF THE BRAWL.
По мнению Мендеса, бой с Макгрегором заманчив с финансовой точки зрения. «У Конора сейчас имидж, что надо. Дела с Proper 12 идут в гору. Этот парень кажется чертовски хорошим бизнесменом. Поэтому надо действовать сейчас, ковать железо пока горячо. Забронировать для этого Cowboys Stadium (»AT&T-Stadium» — стадион для американского футбола вместимостью в 80 тысяч зрителей, — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Мендес.
17 января Нурмагомедов отметил, что не считает второй бой с Макгрегором нужным для своей карьеры. Перед этим он обратился к ирландцу через социальные сети, напомнив ему о пожизненном позоре — поражение путем сдачи в их первом бою.
7 октября 2018 года 30-летний Нурмагомедов одержал верх над ирландцем в поединке за титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После боя в октагоне и за его пределами началась потасовка с участием спортсменов, что повлекло за собой их отстранение на неопределенный срок со стороны Атлетической комиссии штата Невада.
Мендес — тренер бойцовского клуба American Kockboxing Academy. Помимо Нурмагомедова, под его руководством тренируется и Дэниель Кормье, первый номер в рейтинге UFC без учета весовых категорий.
Нурмагомедов ни разу не уступал соперникам в октагоне. На счету россиянина 27 побед в 27 поединках. Макгрегор выиграл 21 бой и четырежды уступил. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.
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MMA , Конор Макгрегор , Lenta.ru
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