Боец UFC заявился на пресс-конференцию со змеёй

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо с мешком в руках пришёл на пресс-конференцию перед своим боем. Из него 31-летний американец извлёк игрушечную змею.

После этого Генри несколько раз ударил ею об пол и выбросил в зрительный зал. Только затем Сехудо вышел на дуэль взглядов с соотечественником Ти Джеем Диллашоу, которого ранее называл змеёй.

Бой между Сехудо и Диллашоу пройдёт в Бруклине утром 20 января. Он состоится в рамках UFC Fight Night 143.