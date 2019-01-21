Макгрегор заявил о готовности сразиться с Нурмагомедовым в России

Ирландец говорил главе организации о том, что готов провести поединок с нынешним чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым на территории России.

"Конор готов подраться с лучшими боксерами, не имя ни одного боксерского поединка за спиной, а потом встретится с киллером, Хабибом Нурмагомедовым. И все это после двух лет простоя. Конор говорил, что хочет поединка с Серроне. Я знаю его, он никогда не болтает ерунду. Он говорил мне, что готов подраться с Хабибом в России. Такой вот он человек", — цитирует Уайта MMAFighting.

До этого Макгрегор согласился на поединок против американца Дональда Серроне. На турнире UFC Fight Night 143, который прошел в Бруклине, Серроне одержал победу над соперником техническим нокаутом во втором раунде. После поединка он заявил, что хотел бы сразиться с ирландским бойцом ММА.