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Глава UFC заговорил о возвращении Макгрегора 

Lenta.ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: Reuters
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался относительно амбиций ирландца Конора Макгрегора относительно чемпионского пояса. Его слова приводит MMA Junkie.
«Конор постоянно с нами на связи. Он горит идеей вернуться в UFC и вновь стать чемпионом», — отметил Уайт. Он также не обошел вниманием и тот факт, что действующий чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не считает, что Макгрегору стоит давать матч-реванш. «Конор готов с любым биться… Даже если он не получит немедленного реванша, он выйдет в октагон с любым», — заключил Уайт.
18 января Макгрегор в социальных сетях отреагировал на презентацию нового дизайна чемпионского пояса. «ОК. Я возвращаюсь», — написал 30-летний боец.
17 января Нурмагомедов высказался о перспективах его второго боя с Макгрегором. По мнению 30-летнего бойца, в этом нет смысла. В окружении россиянина при этом есть разные мнения — его тренер в США Хавьер Мендес, к примеру, хотел бы видеть второй бой между спортсменами.
7 октября 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора. Российский боец защитил чемпионский пояс. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием спортсменов, что повлекло за собой дисквалификации со стороны Атлетической комиссии штата Невада. На сегодняшний день, оба бойца отстранены от поединков на неопределенный срок.
Макгрегор был чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего в смешанных единоборствах он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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