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Нурмагомедов рассказал, на сколько UFC может отстранить его от боев 

РИА Новости + ещё 13 6 часов назад
Фото: © AP Photo / John Locher
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов на встрече с фанатами в Мельбурне заявил, что UFC может отстранить его на год за потасовку после титульного поединка с Конором Макгрегором.
Российский боец также отметил, что из-за длительной дисквалификации он не знает, кто может стать его следующим соперником в клетке.
"Суд назначен на 29 января. Посмотрим, может меня дисквалифицируют на девять месяцев, может на год. Если я не буду драться в течение этого времени, я не смогу узнать что произойдет и кто станет моим следующим оппонент", — приводит RT слова Нурмагомедова.
Сразу после окончания октябрьского боя Нурмагомедов вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. После инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) начала дисциплинарное расследование, Нурмагомедову грозит дисквалификация. По данным СМИ, слушания в NSAC по этому делу пройдут 29 января.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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