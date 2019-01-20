Нурмагомедов рассказал, на сколько UFC может отстранить его от боев

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов на встрече с фанатами в Мельбурне заявил, что UFC может отстранить его на год за потасовку после титульного поединка с Конором Макгрегором

Российский боец также отметил, что из-за длительной дисквалификации он не знает, кто может стать его следующим соперником в клетке.

"Суд назначен на 29 января. Посмотрим, может меня дисквалифицируют на девять месяцев, может на год. Если я не буду драться в течение этого времени, я не смогу узнать что произойдет и кто станет моим следующим оппонент", — приводит RT слова Нурмагомедова.

Сразу после окончания октябрьского боя Нурмагомедов вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. После инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) начала дисциплинарное расследование, Нурмагомедову грозит дисквалификация. По данным СМИ, слушания в NSAC по этому делу пройдут 29 января.