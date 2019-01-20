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Макгрегор согласился на новый поединок 

Lenta.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: USA Today Sports
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте согласился на бой против американца Дональда Серроне.
Серроне принимал участие в турнире UFC Fight Night 143 и одержал победу над Александром Эрнандесом во втором раунде техническим нокаутом. После боя американец заявил, что хотел бы сразиться с Макгрегором.
В ответ на это Макгрегор поздравил американца и принял его вызов.
«После такого поединка я готов драться с тобой. Поздравляю», — написал боец.
На счету Серроне 35 побед, 11 поражений и один несостоявшийся поединок в MMA. Макгрегор был чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего в смешанных единоборствах он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.
Последний поединок ирландец провел против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го и проиграл россиянину. Из-за случившейся после боя драки Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Макгрегора и Нурмагомедова. На сегодняшний день оба бойца отстранены от поединков на неопределенный срок.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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