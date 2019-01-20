Сехудо нокаутировал Диллашоу в первом раунде 

В Нью-Йорке прошёл первый в 2019 году турнир UFC, в главном бою которого действующий чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) Хенри Сехудо защищал свой титул от посягательств чемпиона в более тяжёлой весовой категории Ти-Джея Диллашоу. Уже на первой минуте боя Сехудо зацепил соперника ударом ногой и затем не дал прийти в себя и добил серией ударов на земле, пока рефери не остановил бой на 32-й секунде. Для Сехудо эта победа стала первой успешной защитой пояса, завоеванного в августе 2018 после победы над многолетним чемпионом этого веса Деметриусом Джонсоном.