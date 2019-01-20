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Сехудо нокаутировал Диллашоу в первом раунде 

News.ru 5 часов назад
Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Нью-Йорке прошёл первый в 2019 году турнир UFC, в главном бою которого действующий чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) Хенри Сехудо защищал свой титул от посягательств чемпиона в более тяжёлой весовой категории Ти-Джея Диллашоу. Уже на первой минуте боя Сехудо зацепил соперника ударом ногой и затем не дал прийти в себя и добил серией ударов на земле, пока рефери не остановил бой на 32-й секунде. Для Сехудо эта победа стала первой успешной защитой пояса, завоеванного в августе 2018 после победы над многолетним чемпионом этого веса Деметриусом Джонсоном.
В со-главном бою вечера бывший игрок в американский футбол Грег Харди потерпел поражение в дебютном бою в UFC от Аллена Краудера ввиду дисквалификации. Во втором раунде он нокаутировал соперника запрещённым в партере ударом колена.
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