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Отец Нурмагомедова нашел для бойца трех соперников под конец карьеры 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, назвал трех спортсменов, с которыми может встретиться его сын до окончания карьеры. Их имена он написал в Instagram.
Нурмагомедов-старший заявил, что его сыну стоит подраться с бойцами ММА Жоржем Сен-Пьером и Тони Фергюсоном, а также с боксером Флойдом Мэйуэзером. «Три парня. А потом завершить карьеру и стать величайшим спортсменом в истории», — написал отец спортсмена.
В декабре Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну до конца карьеры осталось три-четыре боя. Лишь один из них он проведет под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Боец является чемпионом промоушена в легком весе, титул он защитил в октябре, победив ирландца Конора Макгрегора.
После этого 30-летний спортсмен не выходил в октагон. Он вызвал на поединок Мэйуэзера, но тот согласился возобновить карьеру только ради боя по правилам бокса.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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