Отец Нурмагомедова нашел для бойца трех соперников под конец карьеры

Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова , назвал трех спортсменов, с которыми может встретиться его сын до окончания карьеры. Их имена он написал в Instagram.

Нурмагомедов-старший заявил, что его сыну стоит подраться с бойцами ММА Жоржем Сен-Пьером и Тони Фергюсоном, а также с боксером Флойдом Мэйуэзером. «Три парня. А потом завершить карьеру и стать величайшим спортсменом в истории», — написал отец спортсмена.

В декабре Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну до конца карьеры осталось три-четыре боя. Лишь один из них он проведет под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Боец является чемпионом промоушена в легком весе, титул он защитил в октябре, победив ирландца Конора Макгрегора

После этого 30-летний спортсмен не выходил в октагон. Он вызвал на поединок Мэйуэзера, но тот согласился возобновить карьеру только ради боя по правилам бокса.