Бывший спарринг партнер Макгрегора обвинил его в домогательствах

"Конор — гей, и я ничего не имею против этого. Проблема в том, что я не гей, поэтому не надо уделять мне так много внимания, пожалуйста. У меня тоже есть права, и я хочу сказать, что не хочу идти по твоему пути. Я думаю, что у него есть интерес ко мне", — приводит слова боксера Behind the gloves.

Малиньяджи был спарринг партнером ирландца перед поединком против представителя США Флойда Мейвезера.

Ранее Макгрегор заявил о готовности сразиться с Нурмагомедовым в России.