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Бывший спарринг партнер Макгрегора обвинил его в домогательствах 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший спарринг партнер Конора Макгрегора экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи обвинил представителя Ирландии в сексуальных домогательствах, передает "Советский спорт".
"Конор — гей, и я ничего не имею против этого. Проблема в том, что я не гей, поэтому не надо уделять мне так много внимания, пожалуйста. У меня тоже есть права, и я хочу сказать, что не хочу идти по твоему пути. Я думаю, что у него есть интерес ко мне", — приводит слова боксера Behind the gloves.
Малиньяджи был спарринг партнером ирландца перед поединком против представителя США Флойда Мейвезера.
Ранее Макгрегор заявил о готовности сразиться с Нурмагомедовым в России.
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MMA , Конор Макгрегор , Советский спорт
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