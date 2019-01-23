Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов раскрыл подробности драки с командой Макгрегора 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Submission Radio раскрыл подробности драки после его победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.
«Я напал на [спарринг-партнера Макгрегора] Диллона Дениса, потому что остальные члены команды Конора были старше меня. Увидев угол Конора, я понял, что могу напасть только на Дениса, так как мы с ним почти одногодки (Денису 25 лет, Хабибу — 30 — прим. «Ленты.ру»», — заявил Нурмагомедов.
Дагестанский боец отметил, что отрицательно относится ко всей команде ирландца.
«Но я уважаю старших. Это было бы не уважением с моей стороны напасть на кого-то возраста моего отца», — добавил он.
В октябре Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, вынудив Макгрегора сдаться. Сразу после окончания поединка россиянин выскочил из октагона и прыгнул на Дениса, начав массовую драку. Из-за этого Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают наказания.
Нурмагомедов имеет 27 побед в 27 боях по правилам ММА.
Последние новости
Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом Луна столкнулась с неизвестным объектом во время затмения Население России сократилось впервые за десять лет
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист сломал арбитру ногу в двух местах3
«Челси» объявил о переходе Игуаина
Еще одна фигуристка заговорила о «правильном» допинге
«Атлетико» принял решение по Морате
Заплатит за позор России: с Макларена требуют миллионы8
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:19
Ошибка МОК стоила России победы на ОИ
Лыжный спорт
00:46
«Обманывали весь мир»: от России требуют денег
Зимние виды спорта Статьи
00:32
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Футбол
00:38
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
Футбол
01:06
WADA принял решение по РУСАДА
Зимние виды спорта
01:46
Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Футбол
00:35
России угрожают отстранением от Олимпиады в Токио
Летние виды спорта
01:57
Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение