Нурмагомедов раскрыл подробности драки с командой Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Submission Radio раскрыл подробности драки после его победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

«Я напал на [спарринг-партнера Макгрегора] Диллона Дениса, потому что остальные члены команды Конора были старше меня. Увидев угол Конора, я понял, что могу напасть только на Дениса, так как мы с ним почти одногодки (Денису 25 лет, Хабибу — 30 — прим. «Ленты.ру»», — заявил Нурмагомедов.

Дагестанский боец отметил, что отрицательно относится ко всей команде ирландца.

«Но я уважаю старших. Это было бы не уважением с моей стороны напасть на кого-то возраста моего отца», — добавил он.

В октябре Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, вынудив Макгрегора сдаться. Сразу после окончания поединка россиянин выскочил из октагона и прыгнул на Дениса, начав массовую драку. Из-за этого Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают наказания.

Нурмагомедов имеет 27 побед в 27 боях по правилам ММА.