Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Максим Ковтун и 24 января в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске состоялись прокаты короткой программы среди мужчин-одиночников, в которой сборную России представляли Александр Самарин Михаил Коляда , занявший первое место по итогам соревнований.

Ученик Валентины Чеботаревой, выполнивший безошибочный каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а также тройной лутц и тройной аксель, набрал 100,49 балла, опередив ближайшего преследователя практически на десять баллов.

Перед чемпионатом Европы Коляда завоевал серебряную медаль на национальном первенстве, уступив Ковтуну. При этом на турнире в Саранске 23-летний фигурист выступал не в лучшей физической форме.

Накануне соревнований Коляда был госпитализирован в больницу, где прошел лечение от синусита, которым, по словам своего тренера, страдал на протяжении длительного времени.

Проблемы со здоровьем вызывали опасение у экспертов и болельщиков за результат российского фигуриста, однако свою короткую программу в Минске он откатал безупречно, что впоследствии выделил и он сам. По словам Коляды, он сумел достичь оптимальных кондиций после болезни. При этом он подчеркнул, что отказался выполнять в своей программе лутц в четыре оборота и оставил силы на заключительные прокаты.

«Хорошие впечатления. Доволен тем, что сегодня было. Удалось ли набрать форму к чемпионату Европы после болезни? Да. Не было желания делать четверной лутц. Настрой на произвольную программу боевой»,

Выступление Михаила отметила и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова , похвалившая фигуриста за терпение.

«Хорошо откатался, молодец. На чемпионате России был переломный момент, он катался и страдал от боли, это заставило его задуматься. Сегодня все сделал на «плюсы». Наконец-то! Ему уже пора было заканчивать с «бабочками». Он катался вдохновенно, зал стоит! Вдохновенное катание в короткой программе дорогого стоит. При том, что у него нет второго четверного в программе, откатал он ее прекрасно, на все «плюсы», какие только есть», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Позади Коляды оказался еще один российский фигурист Александр Самарин. За свой прокат он получил 91,97 балла.

В ходе короткой программы бронзовый призер чемпионата России без ошибок выполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп, а также исполнил чистый тройной аксель. Также в его номер был включен четверной флип, однако этот прыжок Самарин не докрутил, выполнив только два оборота. В истории европейских первенств еще никому не удавалось исполнить четверной флип.

По словам подопечного Светланы Соколовской, он хотел стать первым, кому этот элемент мог удастся.

«Хотелось откатать на высоком уровне, но помешала ошибка на флипе. Хотел попробовать четверной флип. Я хотел быть первым европейцем, кто его прыгнет. На тренировках и разминке все получалось. Но в программе не удалось», — сказал Самарин, намекнув на то, что может попробовать выполнить четверной флип в произвольной программе.

Ее он, к слову, упрощать не намерен. Как утверждает сам фигурист, он надеется завоевать золотую медаль европейского первенства, а для этого ему будет необходимо усложнить свой номер на итоговых прокатах.

«У меня самый сложный контент среди мужчин на чемпионате? Да. Но у меня остался осадок, что я не прыгнул четверной флип»,

Тройку призеров замкнул испанский фигурист Хавьер Фернандес , для которого чемпионат Европы в Минске станет последним турниром в карьере легендарного испанца. В свои 27 лет Фернандес, который занимается в группе Брайана Орсера, шесть раз становился чемпионом континента, а также является двукратным чемпионом мира. По иронии судьбы именно ему выпал жребий закрывать короткую программу среди мужчин.

Свое выступление Фернандес начал с каскада четверной тулуп + четверной тулуп, а также четверным сальховым, которым славится фигурист. Однако именно свой фирменный прыжок испанец выполнил с недокрутом и едва не упал после тройного акселя, за что получил серьезные минусы в технике.

В конечном итоге Фернандес за свою программу получил 91,84 балла, уступив Самарину 0,13 балла. Сам же фигурист остался доволен своим выступлением, назвав ошибки следствием пропуска первой части сезона.

«Сегодня у меня были такие ошибки, которые раньше никогда не случались в моей карьере. Но прокат все равно получился хорошим. Я доволен. Я усиленно тренировался в последние три недели. Да, три недели — это мало, чтобы подготовиться к чемпионату Европы. Однако во время перерыва я тоже катался. Я стал смотреть на фигурное катание по-другому.

Сегодня я нервничал, дрожал. Для меня самого это было незаметно, но судьи посмотрели на замедленном повторе. Увидели это, и, возможно, сняли за это баллы»,

Упомянул испанец также и партнеров по своей группе японца Юдзуру Ханю и российскую фигуристку Евгению Медведеву , которая отбор на чемпионат Европы не прошла. По словам Фернандеса, он не общался с Ханю и Медведевой перед турниром из-за нехватки времени, однако отметил, что чувствовал их поддержку на соревнованиях.

Еще один представитель сборной России Максим Ковтун являлся одним из фаворитов европейского первенства. На национальном турнире в Саранске он завоевал золото, набрав в общей сумме 281,59 балла. Однако в Минске по итогам короткой программы ученик группы Елены Буяновой стал только пятым, получив 87,70 балла, что стало лучшим результатом фигуриста в сезоне.

23-летний россиянин мог выступить и лучше, если бы не падение после четверного сальхова в самом начале программы.

Несмотря на это, Ковтун все-таки смог выполнить чистый каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а также тройной аксель, за который получил много плюсов. Как заявил фигурист уже после своего выступления, он старался проявить максимум своих возможностей, а причиной падения мог стать чрезмерный настрой и эмоции.

«Наверное, нужно было усмирить в себе эти эмоции и просто делать свою работу. Обидно, что не получился сегодня самый стабильный элемент, который делал на тренировках из ста сто. Но уже на заходе на второй четверной я полностью отдавал отчет своим действиям», — приводит слова Ковтуна ТАСС

Также он подчеркнул, что перед чемпионатом Европы потратил много сил на подготовку к турниру и намерен возместить это победой на соревнованиях.

«Сейчас я впервые за большое количество лет чувствую, что начинаю все заново. Но на этом старте меня удовлетворил бы только максимально качественный результат, две чистые программы.

Соревнования не окончены. Я нацелен бороться до конца — я много готовился, много сил потратил, я очень старался на тренировках. Просто так я ничего не буду отдавать»,

Произвольная программа среди мужчин состоится 26 января в 11:15 по московскому времени.

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