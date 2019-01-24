Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Емельяненко впервые высказался о поведении Нурмагомедова 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко впервые прокомментировал поведение соотечественника Хабиба Нурмагомедова после титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит Sport24.
42-летний спортсмен признался, что поведение Нурмагомедова произвело на него тяжелое впечатление. «Возможно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до поединка. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», — заключил Емельяненко.
Журналисты и раньше пытались узнать точку зрения бойца на поступок Нурмагомедова. Однако на пресс-конференции накануне боя с американцем Чейлом Сонненом Емельяненко признался, что не смотрел поединок. Он подчеркнул, что у него не было времени на просмотр UFC 229 из-за подготовки к собственному выступлению. Емельяненко одолел Соннена в полуфинале Гран-при Bellator среди тяжеловесов 14 октября 2018-го.
7 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул, победив Макгрегора в четвертом раунде на UFC 229. После поединка Нурмагомедов перелез через клетку и ввязался в драку с тренером ирландца по джиу-джитсу Диллоном Дэнисом. В октагоне в это время вспыхнула потасовка с участием секундантов россиянина и Макгрегора. Из-за участия в беспорядках Нурмагомедов и Макгрегор получили дисквалификации на неопределенный срок.
Емельяненко предстоит бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Соперник россиянина — американец Райан Бэйдер. Бой пройдет в Лас-Вегасе 26 января.
Последние новости
Рублю предсказали новый обвал Военные заняли сторону Мадуро Януковичу вынесли приговор
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:18
Канадский хоккеист напал на россиянина на льду
Хоккей
00:19
Ошибка МОК стоила России победы на ОИ
Лыжный спорт
00:46
«Обманывали весь мир»: от России требуют денег
Зимние виды спорта Статьи
02:15
Медведева рассказала о Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:32
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Футбол
00:38
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
Футбол
01:06
WADA принял решение по РУСАДА
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение