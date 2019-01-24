Нурмагомедов объяснил, почему набросился на Дэниса после боя с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал причину, по которой напал на тренера Конора Макгрегора Диллона Дэниса после поединка с ирландцем.

«Я не слышал, что говорил Диллон Дэнис во время поединка. Прыгнул на него, потому что другие члены команды Конора слишком стары. Сделал это, потому что он мой ровесник», — цитирует спортсмена MMAJunkie.

По его словам, если бы он начал драку с другим наставником Макгрегора Джона Кавану, то это было бы неправильно.

«Не слышал слова Дэниса, потому что было слишком шумно. Мне просто не нравится вся команда Конора. Почти все, кто был в углу Макгрегора, были по возрасту как мой отец, именно поэтому я прыгнул на Дэниса», — сказал Нурмагомедов.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя спортсмены устроили потасовку.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему понравилось бить Макгрегора.