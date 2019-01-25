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В ФИАС назвали фаворита боя между Емельяненко и Бейдером 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: AP
Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что считает россиянина Федора Емельяненко фаворитом в поединке против американца Райана Бейдера, передает газета "Известия".
Шестаков верит в том, что Последний Император, такое прозвище у Емельяненко, подходящего к бою не в статусе фаворита, сможет одолеть соперника.
"Несмотря на прогнозы букмекеров, считаю Федора фаворитом поединка. Конечно, американец заслуживает уважения, так как является по-настоящему сильным бойцом. Также Бейдер сейчас находится в отличной форме.
Тем не менее я не сомневаюсь в том, что именно Емельяненко одержит победу в финале и завоюет титул чемпиона Гран-при Bellator в тяжелом весе", — заявил он.
Ранее в UFC назвали преимущество Бейдера над Емельяненко.
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MMA , Василий Шестаков , Федор Емельяненко , газета "Известия"
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