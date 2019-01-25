В ФИАС назвали фаворита боя между Емельяненко и Бейдером

Шестаков верит в том, что Последний Император, такое прозвище у Емельяненко, подходящего к бою не в статусе фаворита, сможет одолеть соперника.

"Несмотря на прогнозы букмекеров, считаю Федора фаворитом поединка. Конечно, американец заслуживает уважения, так как является по-настоящему сильным бойцом. Также Бейдер сейчас находится в отличной форме.

Тем не менее я не сомневаюсь в том, что именно Емельяненко одержит победу в финале и завоюет титул чемпиона Гран-при Bellator в тяжелом весе", — заявил он.

Ранее в UFC назвали преимущество Бейдера над Емельяненко.