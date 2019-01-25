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Фёдор Емельяненко высказал отношение к Макгрегору 

News.ru 3 часа назад
Фото: vk.com/fedor_emelianenko_official_group
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко заявил, что ему не нравится то, что делает Конор Макгрегор. По словам 42-летнего Емельяненко, ирландцу следует следить за тем, что вылетает из его рта.
«Лично мне не нравится то, что делает Макгрегор. Ему, прежде всего, нужно следить за своим языком», — цитирует Емельяненко ТАСС.
Также Емельяненко-старший рассказал, что лишь шапочно знаком с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Как человека я его практически не знаю. Встречались с ним, немножко общались. У меня сложилось впечатление культурного, положительного бойца», — заметил Емельяненко.
Финал Гран-при Bellator, в котором встретятся Емельяненко и американец Райан Бейдер, пройдёт 27 января в Лос-Анджелесе.
Ранее News.ru сообщал, что Емельяненко оценил прыжок Нурмагомедова через клетку после боя с Макгрегором.
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MMA , Конор Макгрегор , Федор Емельяненко , ИТАР-ТАСС
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