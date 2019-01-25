Комиссия Невады назвала сумму гонорара Нурмагомедова за бой с Макгрегором

Во вторник в Лас-Вегасе пройдет очередное заседание Атлетической комиссии Невады (NSAC) по делу о потасовке между командами Хабиба Нурмагомедова Конора Макгрегора после чемпионского боя в UFC, сообщает MMAJunkie.

Председатель Атлетической комиссии Невады Энтони Марнелл сообщил, что один миллион долларов — половина гарантированного гонорара россиянина за бой — по-прежнему удерживается. Он сказал, что общий гонорар Нурмагомедова составил 5-6 миллионов долларов, точную сумму UFC не разглашает.

Комиссия ждет личного присутствия обоих фигурантов слушания. Им, а также партнерам по команде Нурмагомедова Зубайре Тухугову и Абубакару Нурмагомедову грозят штрафы, дисквалификации и общественные работы. Есть вероятность, что комиссия может оштрафовать россиянина и ирландца на 100% суммы гонорара за проведенную встречу.

Утверждается, что нарушения со стороны партнера Макгрегора Диллона Дэниса рассматриваться на заседании не будут.

После чемпионского боя UFC в октябре Нурмагомедов, одолевший Макгрегора, перелез через ограждение и набросился на Дэниса, члена команды ирландца. После чего началась массовая драка между сторонниками двух соперников. Все действующие бойцы, принявшие в ней участие, по-прежнему временно отстранены от проведения боев.