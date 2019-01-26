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Обнародован гонорар Емельяненко за чемпионский бой 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Gregory Payan / AP
Стала известна сумма гарантированных выплат российском убойцу смешанного стиля (MMA) Федору Емельяненко и американцу Райану Бэйдеру за участие в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Об этом сообщает MMA Fighting.
42-летний Емельяненко гарантированно получит 300 тысяч долларов без бонуса за победу. Его соперник заработает 150 тысяч долларов также без бонуса.
Емельяненко победил двух американских бойцов на пути к финалу турнира. Сперва россиянин в первом раунде нокаутировал Фрэнка Мира. В полуфинале Гран-при Емельнянко также завершил бой в первой пятиминутке, на этот раз превзойдя Чейла Соннена.
35-летний Бэйдер является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. В полуфинале Гран-при он победил соотечественника Мэтта Митриона.
Бой между Бэйдером и Емельяненко пройдет в Инглвуде, Калифорния 26 января. По московскому времени Bellator 214 состоится в ночь на 27 января.
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