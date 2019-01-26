Боец MMA остановил самоубийцу

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Джесси Харрисон остановил человека, попытавшего свести счеты с жизнью. Об этом сообщает Jiujitsutimes.

Харрисон возвращался с вечерней тренировки на автомобиле. Проезжая по мосту он заметил брошенных автомобиль и мужчину, который собирался совершить суицид. Спортсмен тут же затормозил и поспешил к незнакомцу. Харрисон отговорил мужчину от совершения самоубийства. Позже еще двое человек пришли на помощь. Втроем им удалось удержать незнакомца.

Позже Харрисон отметил, что ему пришлось крепко схватить самоубийцу.

«Это не из тех случаев, когда хватает лишь слов. Это был вопрос жизни и смерти, чем крепче хват, тем безопаснее была ситуация», — заявил он.

Харрисон выступает по правилам MMA среди любителей. На его счету 10 побед и всего три поражения.