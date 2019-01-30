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Ирландский россиянин Лобов разорвал контракт с UFC 

Вести.Ru + ещё 18 3 часа назад
Ирландский боец смешанного стиля с российскими корнями Артем Лобов досрочно расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Причины не сообщаются, однако известно, что стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.
"Артем обратился к UFC с просьбой о досрочном прекращении контракта и в ответ организация удовлетворила его просьбу, — заявили ТАСС в Gagarin Sports Management, представляющего интересы бойца. — В настоящий момент рассматриваются варианты с продолжением карьеры".
Следующим соперником Лобова должен был стать Зубайра Тухугов, однако накануне он получил годичную дисквалификацию за участие в потасовке после боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Поединок между Лобовым и Тухуговым отменили в октябре 2018 года.
За время выступлений в UFC Лобов провел 7 боев, из которых 2 он выиграл и 5 проиграл.
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MMA , Видео , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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