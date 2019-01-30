Ирландский россиянин Лобов разорвал контракт с UFC

Ирландский боец смешанного стиля с российскими корнями Артем Лобов досрочно расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Причины не сообщаются, однако известно, что стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

"Артем обратился к UFC с просьбой о досрочном прекращении контракта и в ответ организация удовлетворила его просьбу, — заявили ТАСС в Gagarin Sports Management, представляющего интересы бойца. — В настоящий момент рассматриваются варианты с продолжением карьеры".

Следующим соперником Лобова должен был стать Зубайра Тухугов, однако накануне он получил годичную дисквалификацию за участие в потасовке после боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора . Поединок между Лобовым и Тухуговым отменили в октябре 2018 года.

За время выступлений в UFC Лобов провел 7 боев, из которых 2 он выиграл и 5 проиграл.