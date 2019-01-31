Сигал поддержал драчуна Нурмагомедова

«Осуждаю ли я его за то, что он сделал после боя? Нет. Даже как дипломат я бы сказал «нет», — заявил актер.

Он подчеркнул, что Нурмагомедов показал себя лучшим бойцом и «доминировал во всем».

«Если ты поливаешь грязью чью-то семью, жену, отца, детей, мать, страну или религию… Все должны [сделать то же самое — прим.ред.], и я бы сделал то же самое», — сказал Сигал.

Нурмагомедов 6 октября прошлого года одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. Бой продлился четыре раунда, каждый из которых завершился с преимуществом дагестанского бойца. В конце Макгрегор упал, а Нурмагомедов применил удушающий прием.

После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов.

Позже на пресс-конференции россиянин принес извинения, напомнив, что Макгрегор перед боем оскорблял его и его отца.

В январе 2019-го Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) наказала Нурмагомедова и Макгрегора за драку. Россиянина отстранили от боев на девять месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, а ирландец получил девятимесячную дисквалификацию и штраф в 50 тысяч.